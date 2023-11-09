SON DAKİKA: Dilan Polat'ı cezaevine götüren o telefon! Dilan Polat ile Engin Polat davasında olay yaratan detay! Komşunun evini bastı "Seni geberteceğim"

Aralarında kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlarından bulunduğu 4 ayrı suçtan tutuklu yargılanan Dilan Polat ile Engin Polat hakkında şok edici detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dilan Polat ile Engin Polat dosyasındaki dikkat çeken detayları katıldığı 2. Sayfa programında gazeteci Emrullah Erdinç açıkladı. Dilan Polat'ı cezaevine götüren telefon konuşması, olaylı doğum günü partisi, komşusunun evini basan Engin Polat... İşte her şeyin 2 Haziran'daki o doğum günü ile başladığını anlatan Emrullah Erdinç'in ulaştığı o detaylar...