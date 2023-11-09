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Haberler Galeri SON DAKİKA: Dilan Polat'ı cezaevine götüren o telefon! Dilan Polat ile Engin Polat davasında olay yaratan detay! Komşunun evini bastı "Seni geberteceğim"
Giriş Tarihi: 09.11.2023 08:04 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 08:11

SON DAKİKA: Dilan Polat'ı cezaevine götüren o telefon! Dilan Polat ile Engin Polat davasında olay yaratan detay! Komşunun evini bastı "Seni geberteceğim"

Aralarında kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlarından bulunduğu 4 ayrı suçtan tutuklu yargılanan Dilan Polat ile Engin Polat hakkında şok edici detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dilan Polat ile Engin Polat dosyasındaki dikkat çeken detayları katıldığı 2. Sayfa programında gazeteci Emrullah Erdinç açıkladı. Dilan Polat'ı cezaevine götüren telefon konuşması, olaylı doğum günü partisi, komşusunun evini basan Engin Polat... İşte her şeyin 2 Haziran'daki o doğum günü ile başladığını anlatan Emrullah Erdinç'in ulaştığı o detaylar...

SON DAKİKA: Dilan Polat’ı cezaevine götüren o telefon! Dilan Polat ile Engin Polat davasında olay yaratan detay! Komşunun evini bastı Seni geberteceğim

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile Engin Polat'ı cezaevine gönderen o süreç nasıl başladı? Olaylı doğum gününde neler yaşandı? Dilan Polat ile Engin Polat davasında olay yaratan yeni detaylar ortaya çıktı...

SON DAKİKA: Dilan Polat’ı cezaevine götüren o telefon! Dilan Polat ile Engin Polat davasında olay yaratan detay! Komşunun evini bastı Seni geberteceğim

Dilan Polat ile Engin Polat dosyasındaki dikkat çeken detayları 2. Sayfa programına katılan gazeteci Emrullah Erdinç açıkladı.

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SON DAKİKA: Dilan Polat’ı cezaevine götüren o telefon! Dilan Polat ile Engin Polat davasında olay yaratan detay! Komşunun evini bastı Seni geberteceğim

Dilan Polat'ı cezaevine götüren telefon konuşması, olaylı doğum günü partisi, komşusunun evini basan Engin Polat... İşte her şeyin 2 Haziran'daki o doğum günü ile başladığını anlatan Emrullah Erdinç'in ulaştığı o detaylar...

SON DAKİKA: Dilan Polat’ı cezaevine götüren o telefon! Dilan Polat ile Engin Polat davasında olay yaratan detay! Komşunun evini bastı Seni geberteceğim

"SİZİ GEBERTECEĞİM"

"Her şey 2 Haziran'da, Polat'ların evindeki bir doğum günü partisiyle başladı. Polatlar, yan komşularıyla otopark kavgasına giriyorlar. Komşunun ifadesine göre; Engin Polat evlerine girip "Sizi geberteceğim" diye tehdit ediyor. Dilan Polat da bağırıp çağırıyor.

SON DAKİKA: Dilan Polat’ı cezaevine götüren o telefon! Dilan Polat ile Engin Polat davasında olay yaratan detay! Komşunun evini bastı Seni geberteceğim

"BU NASIL İŞ?"

Savcılık ifadelerinin alınmasını istiyor. İfadeye gitmeyen Dilan Polat savcıyı telefonla arayıp "İşlerim çok yoğun bitince geleceğim" diyor. Savcı "Bu nasıl bir iş, günde 750 bin TL harcama yapabiliyor?" diyerek düğmeye basıyor."

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