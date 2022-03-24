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Haberler Galeri SON DAKİKA | Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! Esra Erol, 24 yıl önce parkta terk edilen engelli kızı buldu!
Giriş Tarihi: 24.03.2022 21:01 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 21:01

SON DAKİKA | Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! Esra Erol, 24 yıl önce parkta terk edilen engelli kızı buldu!

Son Dakika: ATV'nin reyting rekortmeni programı 'Esra Erol'da', dün Zeynep Ö.'nün engelli kızını henüz 6 yaşındayken terk ettiği konusu ele alındı. Esra Erol'Un programına katılan Zeynep Hanım, 25 Eylül 1998 tarihinde terk ettiği kızını aradığını belirterek ünlü sunucudan yardım istedi. Dün programda anne Zeynep, eşinin sorumsuz bir kişi olduğunu ve çocuğuna bakmakta zorlandığı için parka bıraktığını söyleyerek çok pişman olduğunu belirtti. Bugün ise canlı yayında bir mucize gerçekleşti. Ünlü sunucu Erol, parkte terk edilen engelli Burcu'nun bulunduğunu Zeynep Hanım'a açıkladı. Anne, Erol'un verdiği bu haberi duyar duymaz gözyaşlarına boğuldu. İşte ayrıntılar!

SON DAKİKA | Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! Esra Erol, 24 yıl önce parkta terk edilen engelli kızı buldu!

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da dün olduğu gibi bugün de Zeynep Ö., konusu ele alındı.

SON DAKİKA | Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! Esra Erol, 24 yıl önce parkta terk edilen engelli kızı buldu!

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Zeynep Ö., 6 yaşındayken Büyükçekmece'de bir parka bıraktığı bedensel engelli kızını aramak için Esra Erol'dan yardım istedi.

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SON DAKİKA | Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! Esra Erol, 24 yıl önce parkta terk edilen engelli kızı buldu!

25 Eylül 1998 tarihinde, parka bıraktığı kızı Burcu'yu arayan anne Zeynep, eşinin sorumsuz bir kişi olduğunu ve çocuğuna bakmakta zorlandığı için parka bıraktığını söyleyerek çok pişman olduğunu ifade etti.

SON DAKİKA | Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! Esra Erol, 24 yıl önce parkta terk edilen engelli kızı buldu!

"ÇOCUĞUMU KARAKOLA BIRAKAN KİŞİYLE EVLENDİM"

24 yıldır yaşadığı bu vicdan azabıyla hayatına devam edemediğini söyleyen Zeynep Hanım, canlı yayında yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı.

SON DAKİKA | Esra Erol'da bir mucize daha gerçek oldu! Esra Erol, 24 yıl önce parkta terk edilen engelli kızı buldu! | Video

SON DAKİKA | Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! Esra Erol, 24 yıl önce parkta terk edilen engelli kızı buldu!

Bugün ise canlı yayında yeni bir gelişme yaşandı.

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