Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Tek bir gülüş hayatını değiştirdi...Tuncay Akça'nın Yeşilçam’daki keşfediliş hikâyesi film gibi!
Giriş Tarihi: 17.08.2024 13:14 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 14:05

Tek bir gülüş hayatını değiştirdi...Tuncay Akça'nın Yeşilçam’daki keşfediliş hikâyesi film gibi!

"Abi siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" sorusuyla hafızalara kazınmıştı...Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan 'Hababam Sınıfı' filminde 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolüyle tanınan Tuncay Akça'dan acı haber geldi. Kalp krizine yenik düşen Akça 60 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. İşte "Bir gülüşle hayatım değişti" diyen Akça'nın, Yeşilçam'daki keşfediliş hikâyesi...

Tek bir gülüş hayatını değiştirdi...Tuncay Akça’nın Yeşilçam’daki keşfediliş hikâyesi film gibi!

Unutulmaz 'Hababam Sınıfı' filminde 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolüyle tanınan Tuncay Akça kalp krizi sonucu İstanbul'da hayatını kaybetti.

Tek bir gülüş hayatını değiştirdi...Tuncay Akça’nın Yeşilçam’daki keşfediliş hikâyesi film gibi!

Tuncay Akça, 2022 yılında hayat hikâyesine yer verdiği "Bir Gülücük Hikâyesi" kitabını çıkarmıştı. "Bir gülüşle hayatım değişti" diyen Akça, Yeşilçam'daki keşfediliş hikâyesini bu sözlerle anlatmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tek bir gülüş hayatını değiştirdi...Tuncay Akça’nın Yeşilçam’daki keşfediliş hikâyesi film gibi!

YEŞİLÇAM'A İLK OLARAK AYAKKABI BOYACISI OLARAK GİDİYOR

"Hababam Sınıfı"ndaki 'Bacaksız' rolü ve gülüşüyle hafızalara kazınan oyuncu, Yeşilçam'a ilk olarak ayakkabı boyacısı olarak gidiyor.

Tek bir gülüş hayatını değiştirdi...Tuncay Akça’nın Yeşilçam’daki keşfediliş hikâyesi film gibi!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Tek bir gülüş hayatını değiştirdi...Tuncay Akça’nın Yeşilçam’daki keşfediliş hikâyesi film gibi!
SON DAKİKA