Giriş Tarihi: 17.08.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
14:05
Tek bir gülüş hayatını değiştirdi...Tuncay Akça'nın Yeşilçam’daki keşfediliş hikâyesi film gibi!
"Abi siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" sorusuyla hafızalara kazınmıştı...Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan 'Hababam Sınıfı' filminde 'Bacaksız' lakaplı öğrenci rolüyle tanınan Tuncay Akça'dan acı haber geldi. Kalp krizine yenik düşen Akça 60 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. İşte "Bir gülüşle hayatım değişti" diyen Akça'nın, Yeşilçam'daki keşfediliş hikâyesi...