Tek bir gülüş hayatını değiştirdi...Tuncay Akça’nın Yeşilçam’daki keşfediliş hikâyesi film gibi!

Tuncay Akça, 2022 yılında hayat hikâyesine yer verdiği "Bir Gülücük Hikâyesi" kitabını çıkarmıştı. "Bir gülüşle hayatım değişti" diyen Akça, Yeşilçam'daki keşfediliş hikâyesini bu sözlerle anlatmıştı.