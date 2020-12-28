Son dakika haberi: Özcan Deniz'den zehir zemberek sözler! Özcan Deniz oğlu Kuzey'in fotoğrafı paylaşmıştı! O sözler Feyza Aktan’a mı?

Özcan Deniz sosyal medya hesabından zehir zemberek bir paylaşımda bulundu. Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'in fotoğrafı ile yaptığı paylaşım magazin gündemine son dakika olarak düştü. Özcan Deniz kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile nikah masasına oturmuştu. 1.5 ay sonra da oğulları Kuzey dünyaya gelmişti. Çift, Haziran 2019'da boşandı. Feyza Aktan 50 bin lira nafaka, 2 ev ve bir otomobil istedi. Bunun üzerine Özcan Deniz eski eşine döndü. Geçen martta başlayan karantinaya birlikte girdiler. Tekrar evlenecekleri konuşuldu. Özcan Deniz oğlu Kuzey'i öptüğü karesini Instagram'dan paylaştığı yazdı notlar ise ikili arasında suların yine durulmadığını gösterdi. İşte Deniz'in ilgi odağı olan sosyal medyadan paylaştığı o manidar sözler…