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Haberler Galeri Son dakika haberi: Özcan Deniz'den zehir zemberek sözler! Özcan Deniz oğlu Kuzey'in fotoğrafı paylaşmıştı! O sözler Feyza Aktan’a mı?

haberi: 'den sözler! Özcan Deniz oğlu 'in fotoğrafı paylaşmıştı! O sözler ’a mı?

hesabından bir paylaşımda bulundu. Özcan Deniz'in oğlu 'in fotoğrafı ile yaptığı gündemine olarak düştü. Özcan Deniz kendisinden 20 yaş küçük ile nikah masasına oturmuştu. 1.5 ay sonra da oğulları Kuzey dünyaya gelmişti. Çift, Haziran 2019'da boşandı. Feyza Aktan 50 bin lira nafaka, 2 ev ve bir otomobil istedi. Bunun üzerine Özcan Deniz eski eşine döndü. Geçen martta başlayan karantinaya birlikte girdiler. Tekrar evlenecekleri konuşuldu. Özcan Deniz oğlu Kuzey'i öptüğü karesini 'dan paylaştığı yazdı notlar ise ikili arasında suların yine durulmadığını gösterdi. İşte Deniz'in olan sosyal medyadan paylaştığı o sözler…

Giriş Tarihi: 28.12.2020 12:12 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 12:17
Son dakika haberi: Özcan Deniz'den zehir zemberek sözler! Özcan Deniz oğlu Kuzey'in fotoğrafı paylaşmıştı! O sözler Feyza Aktan’a mı?

hesabından bir paylaşımda bulundu. Özcan Deniz'in oğlu 'in fotoğrafı ile yaptığı gündemine olarak düştü. Özcan Deniz kendisinden 20 yaş küçük ile nikah masasına oturmuştu. 1.5 ay sonra da oğulları Kuzey dünyaya gelmişti. Çift, Haziran 2019'da boşandı. Feyza Aktan 50 bin lira nafaka, 2 ev ve bir otomobil istedi. Bunun üzerine Özcan Deniz eski eşine döndü. Geçen martta başlayan karantinaya birlikte girdiler. Tekrar evlenecekleri konuşuldu. Özcan Deniz oğlu Kuzey'i öptüğü karesini 'dan paylaştığı yazdı notlar ise ikili arasında suların yine durulmadığını gösterdi. İşte Deniz'in olan sosyal medyadan paylaştığı o sözler…

Son dakika haberi: Özcan Deniz'den zehir zemberek sözler! Özcan Deniz oğlu Kuzey'in fotoğrafı paylaşmıştı! O sözler Feyza Aktan’a mı?

Şarkıcı , 2016'dan beri aşk yaşadığı, kendisinden 20 yaş küçük 'la 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.

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Son dakika haberi: Özcan Deniz'den zehir zemberek sözler! Özcan Deniz oğlu Kuzey'in fotoğrafı paylaşmıştı! O sözler Feyza Aktan’a mı?

Geçtiğimiz yıl boşanan ikili arasında sular bir türlü durulmuyor.

Son dakika haberi: Özcan Deniz'den zehir zemberek sözler! Özcan Deniz oğlu Kuzey'in fotoğrafı paylaşmıştı! O sözler Feyza Aktan’a mı?

(48) kendisinden 20 yaş küçük (28) ile nikah masasına oturmuştu.

Son dakika haberi: Özcan Deniz'den zehir zemberek sözler! Özcan Deniz oğlu Kuzey'in fotoğrafı paylaşmıştı! O sözler Feyza Aktan’a mı?

1.5 ay sonra da oğulları dünyaya gelmişti. Çift, Haziran 2019'da boşandı. 50 bin lira nafaka, 2 ev ve bir otomobil istedi.

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