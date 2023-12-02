Son dakika haberler: "Kara para aklamam varsa beni Taksim'e koyun" demişti! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında da soruşturma başlatıldı!

Güzellik merkezi sahibi Selin Ciğerci ile eski eşi Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldı. Sosyal medya fenomenleri ile ilgili peş peşe gelen son dakika haberleri magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Öte yandan kara para aklama soruşturmasında sosyal medya fenomenleri Tayyar Öz, Özlem Öz, Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir ve Yavuz Selim Korkut'un mal varlıklarına el konuldu. İşte merak edilen tüm detaylar…