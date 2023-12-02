Son dakika haberler: "Kara para aklamam varsa beni Taksim'e koyun" demişti! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında da soruşturma başlatıldı!

Fenomen Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" notuyla paylaştığı fotoğraftaki fenomenler ve güzellik merkezi sahiplerinin mal varlıklarına el konulması gündemdeyken, güzellik merkezi sahibi Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra hakkında da flaş bir gelişme yaşandı. İşte tüm detaylar...