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Haberler Galeri Son dakika haberler: "Kara para aklamam varsa beni Taksim'e koyun" demişti! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında da soruşturma başlatıldı!
Giriş Tarihi: 02.12.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 10:57

Son dakika haberler: "Kara para aklamam varsa beni Taksim'e koyun" demişti! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında da soruşturma başlatıldı!

Güzellik merkezi sahibi Selin Ciğerci ile eski eşi Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldı. Sosyal medya fenomenleri ile ilgili peş peşe gelen son dakika haberleri magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Öte yandan kara para aklama soruşturmasında sosyal medya fenomenleri Tayyar Öz, Özlem Öz, Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir ve Yavuz Selim Korkut'un mal varlıklarına el konuldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Son dakika haberler: Kara para aklamam varsa beni Taksim’e koyun demişti! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında da soruşturma başlatıldı!

Fenomen Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" notuyla paylaştığı fotoğraftaki fenomenler ve güzellik merkezi sahiplerinin mal varlıklarına el konulması gündemdeyken, güzellik merkezi sahibi Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra hakkında da flaş bir gelişme yaşandı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberler: Kara para aklamam varsa beni Taksim’e koyun demişti! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında da soruşturma başlatıldı!

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

MASAK İNCELEME BAŞLATMIŞTI!

Dilan ve Engin Polat çiftinin davasının ardından MASAK, Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci hakkında inceleme başlatmıştı.

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Son dakika haberler: Kara para aklamam varsa beni Taksim’e koyun demişti! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında da soruşturma başlatıldı!

"BENİ TAKSİM MEYDANI'NA KOYUN" DEMİŞTİ

Selin Ciğerci, MASAK'ın hakkında inceleme başlatmasına, "Kara para aklama olayım varsa beni Taksim Meydanı'na koyun, kendimi orada asarım" şeklinde tepki göstermişti.

Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra hakkında "kara para" akladıkları gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberler: Kara para aklamam varsa beni Taksim’e koyun demişti! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında da soruşturma başlatıldı!

FENOMENLERİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU!

Öte yandan kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Engin Polat'ın eşi Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" diye nitelendirip paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Son dakika haberler: Kara para aklamam varsa beni Taksim’e koyun demişti! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında da soruşturma başlatıldı!

Tayyar Öz ile fenomen eşi Özlem Öz hakkında "Resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" olmak üzere 5 ayrı suçtan başlatılan soruşturma kapsamında da Öz çiftinin mal varlıklarına el konulması istendi. Hakimlik aynı şekilde çiftin mal varlıklarına el koyma kararı verdi.

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