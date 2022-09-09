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Haberler Galeri Son dakika: Hadise eşyalarını topladı evi terk etti! Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliği bitiyor mu? Kayınvalideler devrede!
Giriş Tarihi: 09.09.2022 11:51 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 11:59

Son dakika: Hadise eşyalarını topladı evi terk etti! Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliği bitiyor mu? Kayınvalideler devrede!

Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliğinin üstünde kara bulutlar dolaşıyor. Magazin kulisleri günlerdir Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ayrılık iddialarını konuşuyor. Ünlü şarkıcı Hadise, geçen nisan ayında iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmuştu. Sessiz sedasız evlenen şarkıcı Hadise ile ilgili son olarak hamilelik iddiaları ortaya atılmış, hayranlarını heyecan sarmıştı. İkili hakkında ortaya atılan ayrılık iddiaları sevenlerini üzdü. Son dakika haberlerine göre Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliğindeki krizin nedeni bebek! Hadise kariyerini mi tercih etti? Yeni ortaya atılan iddialara göre Hadise evi terk etti! İşte ayrıntılar...

Son dakika: Hadise eşyalarını topladı evi terk etti! Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler’in evliliği bitiyor mu? Kayınvalideler devrede!

Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliğinin üstünde kara bulutlar dolaşıyor.

Son dakika: Hadise eşyalarını topladı evi terk etti! Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler’in evliliği bitiyor mu? Kayınvalideler devrede!

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evliliğinde kriz olduğu haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Son dakika: Hadise eşyalarını topladı evi terk etti! Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler’in evliliği bitiyor mu? Kayınvalideler devrede!

Magazin kulisleri günlerdir Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ayrılık iddialarını konuşuyor.

Son dakika: Hadise eşyalarını topladı evi terk etti! Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler’in evliliği bitiyor mu? Kayınvalideler devrede!

İlişkilerini evlilikle taçlandıran Hadise ile Mehmet Dinçerler çiftine nazar değdi!

Son dakika: Hadise eşyalarını topladı evi terk etti! Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler’in evliliği bitiyor mu? Kayınvalideler devrede!

Geçtiğimiz günlerde verdiği konser sırasında gözyaşlarına boğulan Hadise hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

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