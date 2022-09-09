Son dakika: Hadise eşyalarını topladı evi terk etti! Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler’in evliliği bitiyor mu? Kayınvalideler devrede!

Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliğinin üstünde kara bulutlar dolaşıyor. Magazin kulisleri günlerdir Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ayrılık iddialarını konuşuyor. Ünlü şarkıcı Hadise, geçen nisan ayında iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmuştu. Sessiz sedasız evlenen şarkıcı Hadise ile ilgili son olarak hamilelik iddiaları ortaya atılmış, hayranlarını heyecan sarmıştı. İkili hakkında ortaya atılan ayrılık iddiaları sevenlerini üzdü. Son dakika haberlerine göre Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliğindeki krizin nedeni bebek! Hadise kariyerini mi tercih etti? Yeni ortaya atılan iddialara göre Hadise evi terk etti! İşte ayrıntılar...