Son dakika: Hülya Avşar’ın 12 yıl sonra gönlünü çalan sevgilisi Cemal Güzelci hakkında dikkat çeken detay! Amerikalı yıldız ile...

İki sevgili, çarşamba akşamı Yeniköy'deki Apartıman isimli mekana gitti. "Benim için her şey kısmet! Dil, din, ırk fark etmez, karşımdaki kişinin beni heyecanlandırması yeter" diyen sanatçı, sonunda aradığı aşkı bulmuş oldu.