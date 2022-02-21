Giriş Tarihi: 21.02.2022 08:58
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024
13:31
Son dakika: Hülya Avşar'ın 12 yıl sonra gönlünü çalan sevgilisi Cemal Güzelci hakkında dikkat çeken detay! Amerikalı yıldız ile...
Hülya Avşar ile yeni aşkı Cemal Güzelci, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Peki Hülya Avşar'ın gönlünü çalmayı başaran Cemal Güzelci kim? Herkesin merak ettiği sevgili Cemal Güzelci ile ilgili de ilginç bir ayrıntı öğrenildi. İşte Hülya Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci hakkında dikkat çeken detay...