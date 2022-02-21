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Haberler Galeri Son dakika: Hülya Avşar'ın 12 yıl sonra gönlünü çalan sevgilisi Cemal Güzelci hakkında dikkat çeken detay! Amerikalı yıldız ile...
Giriş Tarihi: 21.02.2022 08:58 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 13:31

Son dakika: Hülya Avşar'ın 12 yıl sonra gönlünü çalan sevgilisi Cemal Güzelci hakkında dikkat çeken detay! Amerikalı yıldız ile...

Hülya Avşar ile yeni aşkı Cemal Güzelci, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Peki Hülya Avşar'ın gönlünü çalmayı başaran Cemal Güzelci kim? Herkesin merak ettiği sevgili Cemal Güzelci ile ilgili de ilginç bir ayrıntı öğrenildi. İşte Hülya Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci hakkında dikkat çeken detay...

ÖMER KARAHAN
Son dakika: Hülya Avşar’ın 12 yıl sonra gönlünü çalan sevgilisi Cemal Güzelci hakkında dikkat çeken detay! Amerikalı yıldız ile...

Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, 12 yıl sonra aşk orucunu bozdu.

Son dakika: Hülya Avşar’ın 12 yıl sonra gönlünü çalan sevgilisi Cemal Güzelci hakkında dikkat çeken detay! Amerikalı yıldız ile...

Yılın aşk bombası Hülya Avşar'dan geldi. GÜNAYDIN, yılın sürpriz aşkını önceki gün ortaya çıkardı!

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Son dakika: Hülya Avşar’ın 12 yıl sonra gönlünü çalan sevgilisi Cemal Güzelci hakkında dikkat çeken detay! Amerikalı yıldız ile...

12 yıldır kalbi boş olan Hülya Avşar ile yeni sevgilisi Cemal Güzelci'nin kareleri magazin gündemine son dakika olarak düştü.

Son dakika: Hülya Avşar’ın 12 yıl sonra gönlünü çalan sevgilisi Cemal Güzelci hakkında dikkat çeken detay! Amerikalı yıldız ile...

İki sevgili, çarşamba akşamı Yeniköy'deki Apartıman isimli mekana gitti. "Benim için her şey kısmet! Dil, din, ırk fark etmez, karşımdaki kişinin beni heyecanlandırması yeter" diyen sanatçı, sonunda aradığı aşkı bulmuş oldu.

Son dakika: Hülya Avşar’ın 12 yıl sonra gönlünü çalan sevgilisi Cemal Güzelci hakkında dikkat çeken detay! Amerikalı yıldız ile...

Cemal Güzelci ile Avşar, romantik akşam yemeği sırasında neşeli anlar yaşadı. Güzelci, bir ara Avşar'ı alnından öperken de görüntülendi.

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