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Haberler Galeri Son dakika: İşte Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma davasının tüm detayları… Mehmet Dinçerler'den dikkat çeken istek!
Giriş Tarihi: 16.09.2022 07:18 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022 08:08

Son dakika: İşte Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma davasının tüm detayları… Mehmet Dinçerler'den dikkat çeken istek!

SON DAKİKA HABERİ GELDİ! Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler boşanıyor! Hadise'nin açtığı boşanma davasının detayları ortaya çıktı. Şarkıcı Hadise sessizliğini bozdu! Hadise'den ilk açıklama geldi. Peki 4 aylık evliliği bitiren ne? Ünlü şarkıcı Hadise, 30 Nisan'da evlendiği iş insanı Mehmet Dinçerler'e Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Anlaşmalı boşanmak isteyen Hadise dilekçesinde, Dinçerler'in sanat hayatını kısıtlamaya yönelik davranışlarda bulunduğunu ve bu davranışların kendisini yıprattığını anlattı. Hadise hiçbir talepte bulunmazken Mehmet Dinçerler'in isteği dikkat çekti. İşte detaylar...

DENİZ YUSUFOĞLU
Son dakika: İşte Hadise ile Mehmet Dinçerler’in boşanma davasının tüm detayları… Mehmet Dinçerler’den dikkat çeken istek!

Hadise, 4 aylık eşi Mehmet Dinçerler'e Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Anlaşmalı boşanmak isteyen Hadise dilekçesinde, Dinçerler'in sanat hayatını kısıtladığını, bu durumun baskıya dönüştüğünü belirtip eşinin düğünde takılan takılar konusunda da kriz çıkardığını öne sürdü.

Son dakika: İşte Hadise ile Mehmet Dinçerler’in boşanma davasının tüm detayları… Mehmet Dinçerler’den dikkat çeken istek!

Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta nişanlanmıştı. Çift, 30 Nisan'da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle dünyevine girmişti. Birlikteliklerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan ikili, krizi aşamadı. Hadise ile Mehmet Dinçerler, 4 aylık evliliklerini bitirme kararı aldı.

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Son dakika: İşte Hadise ile Mehmet Dinçerler’in boşanma davasının tüm detayları… Mehmet Dinçerler’den dikkat çeken istek!

BOŞANMA DAVASI AÇTI
Hadise avukatı Dr. Hakan Öncel aracılığıyla dün Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mehmet Dinçerler'in anlaşmalı boşanma davasına yanaşmadığı ve takı konusunda kriz çıkardığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Hadise, ''Evlilik Birliğinin Sarsılması" nedeniyle boşanma davası açtı.

Son dakika: İşte Hadise ile Mehmet Dinçerler’in boşanma davasının tüm detayları… Mehmet Dinçerler’den dikkat çeken istek!

SANAT HAYATINI KISITLADI
Avukat Hakan Öncel aracılığıyla mahkemeye sunulan dilekçede, Mehmet Dinçerler'in evlendikten kısa bir süre sonra davranışlarında değişmeler olduğu anlatıldı.

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Son dakika: İşte Hadise ile Mehmet Dinçerler’in boşanma davasının tüm detayları… Mehmet Dinçerler’den dikkat çeken istek!

Dinçerler'in şarkıcı Hadise'nin sanat hayatına yönelik kıskançlıktan doğan kısıtlamalarda bulunmaya başladığı belirtilerek ''Bu davranışlar zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır.

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