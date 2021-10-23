SON DAKİKA | Kavga görüntüleri ortaya çıkmıştı! Feyza Aktan sessizliğini bozdu: Asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu

Son Dakika Magazin Haberleri: Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a açtığı velayet davasının dördüncü duruşması görüldü. Bugün görülen duruşmanın ardından eski eşler arasında mart ayında yaşanan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Feyza Aktan Özcan Deniz'e tokat attığı ve eski eşinin üzerine saldırarak tişörtünü de yırtıyor. Feyza Aktan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Uzun süredir zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Feyza Aktan, yakın zamanda bir açıklama yapacağını ifade etti. İşte detaylar.