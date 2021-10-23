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Haberler Galeri SON DAKİKA | Kavga görüntüleri ortaya çıkmıştı! Feyza Aktan sessizliğini bozdu: Asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu
Giriş Tarihi: 23.10.2021 09:31 Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 09:32

SON DAKİKA | Kavga görüntüleri ortaya çıkmıştı! Feyza Aktan sessizliğini bozdu: Asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu

Son Dakika Magazin Haberleri: Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a açtığı velayet davasının dördüncü duruşması görüldü. Bugün görülen duruşmanın ardından eski eşler arasında mart ayında yaşanan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Feyza Aktan Özcan Deniz'e tokat attığı ve eski eşinin üzerine saldırarak tişörtünü de yırtıyor. Feyza Aktan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Uzun süredir zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Feyza Aktan, yakın zamanda bir açıklama yapacağını ifade etti. İşte detaylar.

SON DAKİKA | Kavga görüntüleri ortaya çıkmıştı! Feyza Aktan sessizliğini bozdu: Asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu

Son Dakika Magazin Haberleri: Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor.

SON DAKİKA | Kavga görüntüleri ortaya çıkmıştı! Feyza Aktan sessizliğini bozdu: Asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a açtığı velayet davasının dördüncü duruşması görüldü.

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SON DAKİKA | Kavga görüntüleri ortaya çıkmıştı! Feyza Aktan sessizliğini bozdu: Asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu

Bugün görülen duruşmanın ardından eski eşler arasında mart ayında yaşanan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Kavga görüntüleri ortaya çıkmıştı! Feyza Aktan sessizliğini bozdu: Asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu

Görüntülerde; Feyza Aktan Özcan Deniz'e tokat attığı ve eski eşinin üzerine saldırarak tişörtünü de yırtıyor.

O görüntüler ortaya çıktı! İşte Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'i darp ettiği anlar | Video

SON DAKİKA | Kavga görüntüleri ortaya çıkmıştı! Feyza Aktan sessizliğini bozdu: Asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu

"ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİM BİR OLAYIN SONUCUYDU"

Feyza Aktan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

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