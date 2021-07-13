Son Dakika Magazin Haberi: Ezgi Eyüboğlu yeşil bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Ezgi Eyüboğlu'na övgüler yağdı

Son Dakika Magazin Haberleri: Teşkilat dizisinde "Ceren" karakterine hayat veren Ezgi Eyüboğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin ile aşklarına tam gaz devam eden Ezgi Eyüboğlu, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı. Güzel oyuncu, havuzda yeşil bikinisiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Ezgi Eyüboğlu'nun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte Ezgi Eyüboğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım.