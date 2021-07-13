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Haberler Galeri Son Dakika Magazin Haberi: Ezgi Eyüboğlu yeşil bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Ezgi Eyüboğlu'na övgüler yağdı
Giriş Tarihi: 13.07.2021 20:35 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 20:39

Son Dakika Magazin Haberi: Ezgi Eyüboğlu yeşil bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Ezgi Eyüboğlu'na övgüler yağdı

Son Dakika Magazin Haberleri: Teşkilat dizisinde "Ceren" karakterine hayat veren Ezgi Eyüboğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin ile aşklarına tam gaz devam eden Ezgi Eyüboğlu, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı. Güzel oyuncu, havuzda yeşil bikinisiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Ezgi Eyüboğlu'nun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte Ezgi Eyüboğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım.

Son Dakika Magazin Haberi: Ezgi Eyüboğlu yeşil bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Ezgi Eyüboğlu'na övgüler yağdı

Son Dakika Magazin Haberleri: Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlulları Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla uzun süre magzin gündeminde kendine yer bulan başarılı oyuncu Ezgi Eyüboğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son Dakika Magazin Haberi: Ezgi Eyüboğlu yeşil bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Ezgi Eyüboğlu'na övgüler yağdı

Rol aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde alan güzel oyuncu, tatil karelerini Instagram hesabından da paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Son Dakika Magazin Haberi: Ezgi Eyüboğlu yeşil bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Ezgi Eyüboğlu'na övgüler yağdı

Ezgi Eyüboğlu son olarak, havuzda yeşil bikinisiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Son Dakika Magazin Haberi: Ezgi Eyüboğlu yeşil bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Ezgi Eyüboğlu'na övgüler yağdı

Eyüboğlu'nun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Son Dakika Magazin Haberi: Ezgi Eyüboğlu yeşil bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Ezgi Eyüboğlu'na övgüler yağdı

İşte Ezgi Eyüboğlu'nun sosyal medyayı kasıp kavuran o pozları:

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