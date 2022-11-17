Giriş Tarihi: 17.11.2022 11:23 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 11:28

Son Dakika: Merve Boluğur ile Mert Aydın’ın evliliği 40 günde bitti! Mert Aydın boşanmak için harekete geçti duruşma tarihi belli oldu!

Merve Boluğur ile Mert Aydın cephesinden gelen son dakika haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. DJ Mert Aydın ile 2 Ekim'de nikâh masasına oturan Merve Boluğur'un evliliğinde kriz çıktığı iddia edilmişti. Önceki gün takipçisinin yönelttiği "Ders çıkardığın olay ne?" sorusuna manidar bir cevap veren Boluğur'un paylaştığı fotoğraflarda alyansını çıkardığı da görülmüştü. Çıkan dedikoduların ardından Merve Boluğur, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak boşanacaklarını doğruladı. Merve Boluğur ile yaşadıkları evi terk ettiği iddia edilen Mert Aydın ise boşanma davası açtı. Boşanma davasının tarihi belli oldu. İşte tüm detaylar…