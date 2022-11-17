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Haberler Galeri Son Dakika: Merve Boluğur ile Mert Aydın’ın evliliği 40 günde bitti! Mert Aydın boşanmak için harekete geçti duruşma tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 17.11.2022 11:23 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 11:28

Son Dakika: Merve Boluğur ile Mert Aydın’ın evliliği 40 günde bitti! Mert Aydın boşanmak için harekete geçti duruşma tarihi belli oldu!

Merve Boluğur ile Mert Aydın cephesinden gelen son dakika haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. DJ Mert Aydın ile 2 Ekim'de nikâh masasına oturan Merve Boluğur'un evliliğinde kriz çıktığı iddia edilmişti. Önceki gün takipçisinin yönelttiği "Ders çıkardığın olay ne?" sorusuna manidar bir cevap veren Boluğur'un paylaştığı fotoğraflarda alyansını çıkardığı da görülmüştü. Çıkan dedikoduların ardından Merve Boluğur, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak boşanacaklarını doğruladı. Merve Boluğur ile yaşadıkları evi terk ettiği iddia edilen Mert Aydın ise boşanma davası açtı. Boşanma davasının tarihi belli oldu. İşte tüm detaylar…

Son Dakika: Merve Boluğur ile Mert Aydın’ın evliliği 40 günde bitti! Mert Aydın boşanmak için harekete geçti duruşma tarihi belli oldu!

Daha önce Murat Dalkılıç'la bir evlilik yapan ve iki yıl sonra boşanan Merve Boluğur, sevgilisi DJ Mert Aydın ile 2 Ekim Pazar akşamı nikâh masasına oturmuş; çiftin düğünü Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşmişti.

Son Dakika: Merve Boluğur ile Mert Aydın’ın evliliği 40 günde bitti! Mert Aydın boşanmak için harekete geçti duruşma tarihi belli oldu!

"KOCALARIN KOCASI ASLAN KOCAM"

Milliyet'in haberine göre; Boluğur, geçtiğimiz haftalarda eşinin doğum gününü kutlamıştı. Ünlü isim, gönderisine; "Kocaların kocası aslan kocam.

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Son Dakika: Merve Boluğur ile Mert Aydın’ın evliliği 40 günde bitti! Mert Aydın boşanmak için harekete geçti duruşma tarihi belli oldu!

İyi ki birbirimizi bulduk el ele göz göze nice doğum günlerini kutlayalım. Kumral jelibonum şimdiden kutlayayım istedim çünkü eşlik bunu gerektirir. Yüzün gülsün önemli. Hep böyle gülelim" notunu düşmüştü.

Son Dakika: Merve Boluğur ile Mert Aydın’ın evliliği 40 günde bitti! Mert Aydın boşanmak için harekete geçti duruşma tarihi belli oldu!

EVLİLİKTE KRİZ Mİ VAR?

Ancak sosyal medya hesabından Mert Aydın ile sık sık paylaşım yapan Boluğur'un evliliğinde kriz yaşadığı ileri sürülmüştü.

Son Dakika: Merve Boluğur ile Mert Aydın’ın evliliği 40 günde bitti! Mert Aydın boşanmak için harekete geçti duruşma tarihi belli oldu!

2. Sayfa programında yer alan habere göre; Merve Boluğur, her anını paylaştığı Mert Aydın ile paylaşım yapmaktan kaçınıyordu.

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