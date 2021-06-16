Giriş Tarihi: 16.06.2021 17:19Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 17:22
Son dakika: Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar boşanıyor! Merve Dizdar'dan gündeme bomba gibi düşen ihanet açıklaması!
Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar cephesinden son dakika haberi geldi. Oyuncu çift Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sık sık magazin dünyasında parmakla gösterilen çiftten son olarak şoke eden bir haber geldi. Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteriyle alkış toplayan Dizdar, sosyal medya hesabından yaptığı bir duyuru ile eşiyle boşanacaklarını açıkladı. Merve Dizdar, ihanet iddialarına da açıklama getirdi.