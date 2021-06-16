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Haberler Galeri Son dakika: Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar boşanıyor! Merve Dizdar'dan gündeme bomba gibi düşen ihanet açıklaması!
Giriş Tarihi: 16.06.2021 17:19 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 17:22

Son dakika: ile Gürhan Altundaşar boşanıyor! Merve Dizdar'dan gündeme bomba gibi düşen ihanet açıklaması!

ile Gürhan Altundaşar cephesinden son dakika haberi geldi. Oyuncu çift Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sık sık magazin dünyasında parmakla gösterilen çiftten son olarak şoke eden bir haber geldi. dizisinde canlandırdığı Gülben karakteriyle alkış toplayan Dizdar, sosyal medya hesabından yaptığı bir duyuru ile eşiyle boşanacaklarını açıkladı. Merve Dizdar, ihanet iddialarına da açıklama getirdi.

Son dakika: Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar boşanıyor! Merve Dizdar'dan gündeme bomba gibi düşen ihanet açıklaması!

ile Gürhan Altundaşar cephesinden son dakika haberi geldi. Oyuncu çift Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.

Son dakika: Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar boşanıyor! Merve Dizdar'dan gündeme bomba gibi düşen ihanet açıklaması!

dizisiyle yıldızı parlayan 'ın özel hayatında hareketli günler yaşanıyor.

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Son dakika: Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar boşanıyor! Merve Dizdar'dan gündeme bomba gibi düşen ihanet açıklaması!

Mutlu evlilikleriyle sık sık magazin dünyasında parmakla gösterilen çiftten son olarak şoke eden bir haber geldi.

Son dakika: Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar boşanıyor! Merve Dizdar'dan gündeme bomba gibi düşen ihanet açıklaması!

, 2018 yılında hayatını birleştiği meslektaşı Gürhan Altundaşar ile boşanacaklarını açıkladı.

Son dakika: Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar boşanıyor! Merve Dizdar'dan gündeme bomba gibi düşen ihanet açıklaması!

, ihanet iddialarına ise sert cevap verdi.

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