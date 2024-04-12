Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son Dakika: Nuri Alço hastaneye kaldırılmıştı! Nuri Alço hastane odasından paylaştı!
Giriş Tarihi: 12.04.2024 18:59 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 19:23

Son Dakika: Nuri Alço hastaneye kaldırılmıştı! Nuri Alço hastane odasından paylaştı!

Son Dakika: Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Nuri Alço, geçtiğimiz gün tatil için Eskişehir'e gitti. Ünlü oyuncu Nuri Alço, Eskişehir'de evinde rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada "Sanatçı Nuri Alço hastanemize, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile başvurmuş olup gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız kan sulandırıcı (antikoagülan) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır" ifadelerini kullanıldı. Ünlü sanatçı Nuri Alço, bugün sosyal medyada yaptığı paylaşımla hayranlarını sevindirdi. İşte Nuri Alço'nun o paylaşımı!

Son Dakika: Nuri Alço hastaneye kaldırılmıştı! Nuri Alço hastane odasından paylaştı!

Son Dakika: Ünlü oyuncu Nuri Alço, bayram tatilini geçirmek üzere memleketi Eskişehir'e gitti. Ancak Nuri Alço, Alço evinde fenalaşınca eşi Burcu Alço tarafından hastaneye götürüldü.

Son Dakika: Nuri Alço hastaneye kaldırılmıştı! Nuri Alço hastane odasından paylaştı!

SEVENLERİNİ KORKUTTU

Özel bir hastanede tedavi altında olan ünlü oyuncu, sevenlerini korkuttu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika: Nuri Alço hastaneye kaldırılmıştı! Nuri Alço hastane odasından paylaştı!

YENİ İDDİALAR ORTAYA ATILDI

Ünlü oyuncunun son sağlık durumuyla ilgili ortaya yeni iddialar atıldı.

Son Dakika: Nuri Alço hastaneye kaldırılmıştı! Nuri Alço hastane odasından paylaştı!

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Yoğun bakımdan çıkan Nuri Alço, bugün sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Son Dakika: Nuri Alço hastaneye kaldırılmıştı! Nuri Alço hastane odasından paylaştı!

Son Dakika: Nuri Alço hastaneye kaldırılmıştı! Nuri Alço hastane odasından paylaştı!

"GAYET İYİYİM"

Hayranlarının yüreğine su serpen ünlü aktör, "Sevgili dostlarım yalan yanlış haberlere inanmayın. Yoğun bakımdan çıktım. Gayet iyiyim sağlığım yerinde. Herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

SON DAKİKA