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Haberler Galeri SON DAKİKA: Sanat camiasını yasa boğan ölüm haberi: Duayen sanatçı Ayten Gökçer hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 14.05.2024 08:14 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 08:28

SON DAKİKA: Sanat camiasını yasa boğan ölüm haberi: Duayen sanatçı Ayten Gökçer hayatını kaybetti!

Usta sanatçı Ayten Gökçer'den acı haber! Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ayten Gökçer hayatını kaybetti. 'Taçsız Kral', 'Yılan Hikayesi' ve 'İstanbul Kırmızısı' gibi yapımlarda yer alan usta oyuncu Ayten Gökçer 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ayten Gökçer'in vefat haberi sevenlerini yasa boğdu... Ayten Gökçer'in cenaze töreni ile ilgili detaylar da belli oldu...

SON DAKİKA: Sanat camiasını yasa boğan ölüm haberi: Duayen sanatçı Ayten Gökçer hayatını kaybetti!

SON DAKİKA: Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ayten Gökçer 84 yaşında hayata gözlerini yumdu.

SON DAKİKA: Sanat camiasını yasa boğan ölüm haberi: Duayen sanatçı Ayten Gökçer hayatını kaybetti!

'Taçsız Kral', 'Yılan Hikayesi' ve 'İstanbul Kırmızısı' gibi yapımlarda yer alan usta oyuncu Ayten Gökçer'in ölüm haberi sanat camiasında derin üzüntüye sebep oldu.

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SON DAKİKA: Sanat camiasını yasa boğan ölüm haberi: Duayen sanatçı Ayten Gökçer hayatını kaybetti!

Ayten Gökçer'in cenaze töreni ile ilgili detaylar da belli oldu...

SON DAKİKA: Sanat camiasını yasa boğan ölüm haberi: Duayen sanatçı Ayten Gökçer hayatını kaybetti!

Gökçer'in cenazesi 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek.

SON DAKİKA: Sanat camiasını yasa boğan ölüm haberi: Duayen sanatçı Ayten Gökçer hayatını kaybetti!

AYTEN GÖKÇER KİMDİR?

Ankara doğumlu Ayten Gökçer, 26 Ocak 1940 yılında dünyaya geldi. 1952 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne başlayan Gökçer, 1958 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sanatçı kadrosunda göreve başladı.

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