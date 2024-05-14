Giriş Tarihi: 14.05.2024 08:14
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
08:28
SON DAKİKA: Sanat camiasını yasa boğan ölüm haberi: Duayen sanatçı Ayten Gökçer hayatını kaybetti!
Usta sanatçı Ayten Gökçer'den acı haber! Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ayten Gökçer hayatını kaybetti. 'Taçsız Kral', 'Yılan Hikayesi' ve 'İstanbul Kırmızısı' gibi yapımlarda yer alan usta oyuncu Ayten Gökçer 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ayten Gökçer'in vefat haberi sevenlerini yasa boğdu... Ayten Gökçer'in cenaze töreni ile ilgili detaylar da belli oldu...