SON DAKİKA: Serdar Ortaç’ın kardeş acısı! Sanatçı Serdar Ortaç’ın küçük kardeşi Serkan Ortaç 4 yıldır tedavi görüyordu... Serkan Ortaç hayatını kaybetti!

SON DAKİKA: Uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç'ın yüreğine kardeş acısı düştü. Sanatçı Serdar Ortaç'ın 2019 yılından bu yana yakalandığı H1N1 virüsü nedeniyle tedavi gören küçük kardeşi Serkan Ortaç 39 yaşında hayata veda etti.