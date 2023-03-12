Giriş Tarihi: 12.03.2023 09:15
Güncelleme Tarihi: 12.03.2023
09:21
SON DAKİKA: Serdar Ortaç'ın kardeş acısı! Sanatçı Serdar Ortaç'ın küçük kardeşi Serkan Ortaç 4 yıldır tedavi görüyordu... Serkan Ortaç hayatını kaybetti!
SON DAKİKA: Uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç'ın yüreğine kardeş acısı düştü. Sanatçı Serdar Ortaç'ın 2019 yılından bu yana yakalandığı H1N1 virüsü nedeniyle tedavi gören küçük kardeşi Serkan Ortaç 39 yaşında hayata veda etti. Serkan Ortaç'ın vefat haberini Serdar Ortaç'ın diğer kardeşi Sertaç Ortaç sosyal medyadan duyurdu. Daha önce kardeşi Serkan Ortaç için dua isteyen Serdar Ortaç'a sanat camiasından yakın dostları başsağlığı mesajları yağdırdı. Genç yaşta hayata veda eden iki çocuk babası Serkan Ortaç'ın cenaze töreni ayrıntıları da Sertaç Ortaç tarafından açıklandı...