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Haberler Galeri SON DAKİKA: Serdar Ortaç'ın kardeş acısı! Sanatçı Serdar Ortaç'ın küçük kardeşi Serkan Ortaç 4 yıldır tedavi görüyordu... Serkan Ortaç hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 12.03.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 09:21

SON DAKİKA: Serdar Ortaç'ın kardeş acısı! Sanatçı Serdar Ortaç'ın küçük kardeşi Serkan Ortaç 4 yıldır tedavi görüyordu... Serkan Ortaç hayatını kaybetti!

SON DAKİKA: Uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç'ın yüreğine kardeş acısı düştü. Sanatçı Serdar Ortaç'ın 2019 yılından bu yana yakalandığı H1N1 virüsü nedeniyle tedavi gören küçük kardeşi Serkan Ortaç 39 yaşında hayata veda etti. Serkan Ortaç'ın vefat haberini Serdar Ortaç'ın diğer kardeşi Sertaç Ortaç sosyal medyadan duyurdu. Daha önce kardeşi Serkan Ortaç için dua isteyen Serdar Ortaç'a sanat camiasından yakın dostları başsağlığı mesajları yağdırdı. Genç yaşta hayata veda eden iki çocuk babası Serkan Ortaç'ın cenaze töreni ayrıntıları da Sertaç Ortaç tarafından açıklandı...

SON DAKİKA: Serdar Ortaç’ın kardeş acısı! Sanatçı Serdar Ortaç’ın küçük kardeşi Serkan Ortaç 4 yıldır tedavi görüyordu... Serkan Ortaç hayatını kaybetti!

Serdar Ortaç kardeş acısı ile sarsıldı! Serdar Ortaç'ın 2019 yılından bu yana enfeksiyon tedavisi gören kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti.

SON DAKİKA: Serdar Ortaç’ın kardeş acısı! Sanatçı Serdar Ortaç’ın küçük kardeşi Serkan Ortaç 4 yıldır tedavi görüyordu... Serkan Ortaç hayatını kaybetti!

SON DAKİKA: Uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç'ın yüreğine kardeş acısı düştü. Sanatçı Serdar Ortaç'ın 2019 yılından bu yana yakalandığı H1N1 virüsü nedeniyle tedavi gören küçük kardeşi Serkan Ortaç 39 yaşında hayata veda etti.

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SON DAKİKA: Serdar Ortaç’ın kardeş acısı! Sanatçı Serdar Ortaç’ın küçük kardeşi Serkan Ortaç 4 yıldır tedavi görüyordu... Serkan Ortaç hayatını kaybetti!

Serkan Ortaç'ın vefat haberini Serdar Ortaç'ın diğer kardeşi Sertaç Ortaç sosyal medyadan duyurdu.

"Kardeşim Serkan Ortaç vefat etmiştir. Cenazesi 12 Mart pazar günü, öğle namazına takiben Suadiye Camisi'nde kılınıp Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir"

SON DAKİKA: Serdar Ortaç’ın kardeş acısı! Sanatçı Serdar Ortaç’ın küçük kardeşi Serkan Ortaç 4 yıldır tedavi görüyordu... Serkan Ortaç hayatını kaybetti!

Daha önce kardeşi Serkan Ortaç için dua isteyen Serdar Ortaç'a sanat camiasından yakın dostları başsağlığı mesajları yağdırdı.

SON DAKİKA: Serdar Ortaç’ın kardeş acısı! Sanatçı Serdar Ortaç’ın küçük kardeşi Serkan Ortaç 4 yıldır tedavi görüyordu... Serkan Ortaç hayatını kaybetti!

Genç yaşta hayata veda eden iki çocuk babası Serkan Ortaç bugün defnedilecek.

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