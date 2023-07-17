Giriş Tarihi: 17.07.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 10:06

SON DAKİKA: Siroz olduğu ortaya çıkan Ufuk Özkan son halini paylaştı! Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan'a hayranlarından mesaj yağdı...

Siroz teşhisi konulan ve acil olarak karaciğer nakli olması gereken oyuncu Ufuk Özkan'dan yeni paylaşım geldi. Geniş Aile dizisi ile gönülleri fetheden sevilen oyuncu Ufuk Özkan son olarak verdiği kilolarla gündem olmuştu. Canlandıracağı rol için, 5-6 kilo vermeyi amaçlarken yanlış diyetten bağışıklık sistemi çöken Ufuk Özkan'ın siroz hastalığına yakalandığı ortaya çıkmıştı. Organ nakli için sıraya giren 48 yaşındaki Ufuk Özkan son halini paylaştı. Sanat camiasından dostları ve sevenleri Ufuk Özkan'ın son haline destek mesajları yağdırdı...