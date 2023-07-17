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Haberler Galeri SON DAKİKA: Siroz olduğu ortaya çıkan Ufuk Özkan son halini paylaştı! Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan'a hayranlarından mesaj yağdı...
Giriş Tarihi: 17.07.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 10:06

SON DAKİKA: Siroz olduğu ortaya çıkan Ufuk Özkan son halini paylaştı! Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan'a hayranlarından mesaj yağdı...

Siroz teşhisi konulan ve acil olarak karaciğer nakli olması gereken oyuncu Ufuk Özkan'dan yeni paylaşım geldi. Geniş Aile dizisi ile gönülleri fetheden sevilen oyuncu Ufuk Özkan son olarak verdiği kilolarla gündem olmuştu. Canlandıracağı rol için, 5-6 kilo vermeyi amaçlarken yanlış diyetten bağışıklık sistemi çöken Ufuk Özkan'ın siroz hastalığına yakalandığı ortaya çıkmıştı. Organ nakli için sıraya giren 48 yaşındaki Ufuk Özkan son halini paylaştı. Sanat camiasından dostları ve sevenleri Ufuk Özkan'ın son haline destek mesajları yağdırdı...

SON DAKİKA: Siroz olduğu ortaya çıkan Ufuk Özkan son halini paylaştı! Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan’a hayranlarından mesaj yağdı...

Hastalığı ile hayranlarını endişelendiren Ufuk Özkan son halini paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Komedi dizileri ve filmlerinin aranılan ismi Ufuk Özkan'dan hayranlarını üzen haber geldmişti. Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren oyuncunun ciddi bir rahatsızlığın pençesinde olduğu ortaya çıkmıştı. Ufuk Özkan'a Siroz teşhisi konmuştu.

SON DAKİKA: Siroz olduğu ortaya çıkan Ufuk Özkan son halini paylaştı! Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan’a hayranlarından mesaj yağdı...

Yer alacağı bir proje için sıkı bir diyet uygulayan ve Hollywood diyeti ile zayıflayan Ufuk Özkan, sağlığı bozulunca yanlış bir diyet programı ile bağışıklık sistemini çökerttiğini farketmişti.

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SON DAKİKA: Siroz olduğu ortaya çıkan Ufuk Özkan son halini paylaştı! Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan’a hayranlarından mesaj yağdı...

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, Hollywod diyetiyle önceleri 5-6 kilo verip amacına ulaştı.

SON DAKİKA: Siroz olduğu ortaya çıkan Ufuk Özkan son halini paylaştı! Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan’a hayranlarından mesaj yağdı...

Fakat daha sonra vücuduna oldukça zarar veren bu diyet sebebiyle bağışıklık sistemi çöktü.

SON DAKİKA: Siroz olduğu ortaya çıkan Ufuk Özkan son halini paylaştı! Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan’a hayranlarından mesaj yağdı...

Ünlü oyuncu bu nedenle istediğinden çok daha fazla kilo verdiğini açıklamıştı.

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