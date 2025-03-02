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Haberler Galeri SON DAKİKA! Sosyal medyadan duyurdu! Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor: Biz bir arada zarar ziyanız...
Giriş Tarihi: 02.03.2025 20:40 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 20:44

SON DAKİKA! Sosyal medyadan duyurdu! Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor: Biz bir arada zarar ziyanız...

Son dakika haberleri: Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat ile yollarını ayırma kararı aldığını açıkladı. Polat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, yaşadığı zorluklara ve psikolojik baskıya vurgu yaparak, "Biz bir arada zarar ziyanız olmuyor demek ki. Ben farkında olmadan iyi niyetim ile zarar veriyorum, uzaklaşmak istiyorum herkesten, her şeyden, yaşama hevesim de kalmadı. Eşim Engin Polat ile de yollarımı ayırma kararı aldım" ifadelerini kullandı.

SABAH İNTERNET
SON DAKİKA! Sosyal medyadan duyurdu! Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor: Biz bir arada zarar ziyanız...

Son dakika haberleri: Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla yargılanan ünlü fenomen Dilan ve eşi Engin Polat, dün sosyal medyada paylaşılan bir video nedeniyle "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

SON DAKİKA! Sosyal medyadan duyurdu! Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor: Biz bir arada zarar ziyanız...

Dilan Polat ifadesinde, hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadığını ve psikolojik tedavi amaçlı ilaçlar aldığını belirtirken, Engin Polat ise söz konusu videonun üç ay öncesine ait olduğunu, sosyal medyada yanlış bir algı oluşturulduğunu söylemişti.

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SON DAKİKA! Sosyal medyadan duyurdu! Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor: Biz bir arada zarar ziyanız...

"ENGİN'DEN BOŞANMA KARARI ALDIM"

Ünlü fenomen, eşi Engin Polat ile yollarını ayırma kararı aldığını sosyal medya hesabında attığı hikayeyle duyurdu.

SON DAKİKA! Sosyal medyadan duyurdu! Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor: Biz bir arada zarar ziyanız...

Polat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, yaşadığı zorluklara ve psikolojik baskıya vurgu yaparak, "Biz bir arada zarar ziyanız olmuyor demek ki.

SON DAKİKA! Sosyal medyadan duyurdu! Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor: Biz bir arada zarar ziyanız...

Ben farkında olmadan iyi niyetim ile zarar veriyorum, uzaklaşmak istiyorum herkesten, her şeyden, yaşama hevesim de kalmadı. Eşim Engin Polat ile de yollarımı ayırma kararı aldım" dedi.