Giriş Tarihi: 02.03.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
20:44
SON DAKİKA! Sosyal medyadan duyurdu! Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor: Biz bir arada zarar ziyanız...
Son dakika haberleri: Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat ile yollarını ayırma kararı aldığını açıkladı. Polat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, yaşadığı zorluklara ve psikolojik baskıya vurgu yaparak, "Biz bir arada zarar ziyanız olmuyor demek ki. Ben farkında olmadan iyi niyetim ile zarar veriyorum, uzaklaşmak istiyorum herkesten, her şeyden, yaşama hevesim de kalmadı. Eşim Engin Polat ile de yollarımı ayırma kararı aldım" ifadelerini kullandı.