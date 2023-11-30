Giriş Tarihi: 30.11.2023 07:59
Güncelleme Tarihi: 30.11.2023
08:05
SON DAKİKA: Tayyargillere kötü haber! 5 ayrı suçtan soruşturma başlatılan Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti hakkında flaş gelişme!
Sosyal medya fenomenleri Tayyar Öz ve Özlem Öz çifti hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 ayrı suçtan soruşturma başlatılmıştı. Raporda Tayyargiller olarak da bilinen Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftinin sosyal medya paylaşımları, lüks yaşamları ve haklarında çıkan haberler yer aldı. Paylaşımların şüphe uyandırması üzerine savcılık, Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftinin gelir durumunu incelemeye alarak MASAK ve maliyeden rapor istedi. Bu arada çifte yurt dışına çıkış yasağı getirildi. İşte detaylar...