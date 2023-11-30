SON DAKİKA: Tayyargillere kötü haber! 5 ayrı suçtan soruşturma başlatılan Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti hakkında flaş gelişme!

Lüks yaşantılarını sosyal medyada sergileyen fenomenler bir bir örgütlü şekilde kara para aklama soruşturmasının baş şüphelileri oldu. Dilan ve Engin Polat çifti ile yakınlarının tutuklanmasının ardından gözler diğer fenomenlere çevrildi. Bu isimler arasında ise Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti en dikkat çekenlerden oldu.