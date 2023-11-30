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Haberler Galeri SON DAKİKA: Tayyargillere kötü haber! 5 ayrı suçtan soruşturma başlatılan Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti hakkında flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 30.11.2023 07:59 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 08:05

SON DAKİKA: Tayyargillere kötü haber! 5 ayrı suçtan soruşturma başlatılan Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti hakkında flaş gelişme!

Sosyal medya fenomenleri Tayyar Öz ve Özlem Öz çifti hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 ayrı suçtan soruşturma başlatılmıştı. Raporda Tayyargiller olarak da bilinen Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftinin sosyal medya paylaşımları, lüks yaşamları ve haklarında çıkan haberler yer aldı. Paylaşımların şüphe uyandırması üzerine savcılık, Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftinin gelir durumunu incelemeye alarak MASAK ve maliyeden rapor istedi. Bu arada çifte yurt dışına çıkış yasağı getirildi. İşte detaylar...

ARZU KAYA
SON DAKİKA: Tayyargillere kötü haber! 5 ayrı suçtan soruşturma başlatılan Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti hakkında flaş gelişme!

Lüks yaşantılarını sosyal medyada sergileyen fenomenler bir bir örgütlü şekilde kara para aklama soruşturmasının baş şüphelileri oldu. Dilan ve Engin Polat çifti ile yakınlarının tutuklanmasının ardından gözler diğer fenomenlere çevrildi. Bu isimler arasında ise Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti en dikkat çekenlerden oldu.

SON DAKİKA: Tayyargillere kötü haber! 5 ayrı suçtan soruşturma başlatılan Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti hakkında flaş gelişme!

'ŞAMPİYONLAR LİGİ' FENOMENLERİ DE ŞÜPHELİ
Çok geçmeden soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Dilan Polat'ın 2019 yılında 'şampiyonlar ligi' açıklamasıyla paylaştığı fotoğraftaki tüm fenomenler hakkında soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında fotoğrafta bulunan Eylül Öztürk Özkan, Barış Kenan Özkan, Yavuz-Merve Korkut, Tolunay-İleyda Topal, Ömer-Tuğba Bağ çiftlerinin de aralarında olduğu birçok fenomenin kimlik tespiti yapıldı ve İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nden yurt dışına çıkış yasağı talep edildi. Fenomenlere yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

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SON DAKİKA: Tayyargillere kötü haber! 5 ayrı suçtan soruşturma başlatılan Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti hakkında flaş gelişme!

BİR ÖRGÜT SORUŞTURMASI DA ÖZ ÇİFTİNİNE
Bir soruşturma da doktor Tayyar Öz ile fenomen eşi Özlem Öz'e geldi.

SON DAKİKA: Tayyargillere kötü haber! 5 ayrı suçtan soruşturma başlatılan Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti hakkında flaş gelişme!

Başsavcılık çift hakkında "Resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" olmak üzere 5 ayrı suçtan soruşturma başlattı.

SON DAKİKA: Tayyargillere kötü haber! 5 ayrı suçtan soruşturma başlatılan Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti hakkında flaş gelişme!

ÇİFTİ LÜKS PAYLAŞIMLARI ELE VERDİ

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