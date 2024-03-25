Giriş Tarihi: 25.03.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
10:09
SON DAKİKA! Türk Rambo'dan acı haber! Serdar Kebapçılar 65 yaşında hayatını kaybetti!
SON DAKİKA! Türk Rambo lakabıyla bir döneme damga vuran Serdar Kebapçılar'dan acı haber geldi. Türkiye'de vücut geliştirme sporunu dünya çapında tanıtan ve 1985 ile 1990 yılları arasında çekilen 'Karaşimşek', 'Korkusuz', 'Komando' ve 'Guıllano' gibi filmlerde başrollerde oynayarak 'Türk Rambo' lakabıyla tanınan Serdar Kebapçılar, 65 yaşında hayatını kaybetti.