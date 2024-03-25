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Giriş Tarihi: 25.03.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 10:09

SON DAKİKA! Türk Rambo'dan acı haber! Serdar Kebapçılar 65 yaşında hayatını kaybetti!

SON DAKİKA! Türk Rambo lakabıyla bir döneme damga vuran Serdar Kebapçılar'dan acı haber geldi. Türkiye'de vücut geliştirme sporunu dünya çapında tanıtan ve 1985 ile 1990 yılları arasında çekilen 'Karaşimşek', 'Korkusuz', 'Komando' ve 'Guıllano' gibi filmlerde başrollerde oynayarak 'Türk Rambo' lakabıyla tanınan Serdar Kebapçılar, 65 yaşında hayatını kaybetti.

SON DAKİKA! Türk Rambo’dan acı haber! Serdar Kebapçılar 65 yaşında hayatını kaybetti!

Türk Rambo lakabıyla bir dönemi kasıp kavuran Serdar Kebapçılar 65 yaşında hayatını kaybetti.

SON DAKİKA! Türk Rambo’dan acı haber! Serdar Kebapçılar 65 yaşında hayatını kaybetti!

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu Osman Avcı, "Serdar Kebapçılar vefat etmiş. Body şampiyonu Türk Rambo" mesajını paylaştı.

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SON DAKİKA! Türk Rambo’dan acı haber! Serdar Kebapçılar 65 yaşında hayatını kaybetti!

1958 doğumlu Serdar Kebapçılar, spora henüz 12 yaşında halterle başladı. Daha sonra merak saldığı vücut geliştirmede 1978 yılında dünya 6'ncısı olmayı başardı.

SON DAKİKA! Türk Rambo’dan acı haber! Serdar Kebapçılar 65 yaşında hayatını kaybetti!

Türkiye'de de birçok madalya kazanan Kebapçılar, fit vücuduyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Kebapçılar'ın birçok ünlü isimle kamera karşısına geçtiği filmleri, 1985- 1990 yılları arasında izlenme rekorları kırdı. Filmleri ABD'li şirketler tarafından da satın alınan Kebapçılar daha sonra ekranlarda yer bulamadı.

SON DAKİKA! Türk Rambo’dan acı haber! Serdar Kebapçılar 65 yaşında hayatını kaybetti!

"TEKLİFLER BAŞROL DEĞİLDİ"

Türk Rambo Serdar Kebapçılar, kısa süren şöhretin ardından verdiği bir röportajda, "Başrol oyuncusu olduğum için yeni projelerde de başrol oynamak istiyordum fakat gelen teklifler başrol olmadığı için uzun bir ara vermek zorunda kaldım" açıklamasını yapmıştı.

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