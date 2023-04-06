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Haberler Galeri SON DAKİKA: Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici bu defa üzdü! Hüsnü Şenlendirici'nin kansere yakalandığı ortaya çıktı! Sağlık durumu nasıl?
Giriş Tarihi: 06.04.2023 06:58 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 07:09

SON DAKİKA: Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici bu defa üzdü! Hüsnü Şenlendirici'nin kansere yakalandığı ortaya çıktı! Sağlık durumu nasıl?

SON DAKİKA: Şu sıralar ekranlarda 'Şarkılar Bizi Söyler' programı ile boy gösteren ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'den üzen haber geldi. Sibel Can ve Hakan Altun ile birlikte yer aldığı programda izleyicinin kulaklarının pasını silen Hüsnü Şenlendirici'nin kansere yakalandığı ortaya çıktı. Hüsnü Şenlendirici, önceki gün Ulus'taki özel bir hastanede ameliyat oldu. Bir süredir rahatsızlık yaşayan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı öğrenildi. Hüsnü Şenlendirici'nin sağlık durumu nasıl?

EVREN ABDULLAHOĞLU
SON DAKİKA: Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici bu defa üzdü! Hüsnü Şenlendirici’nin kansere yakalandığı ortaya çıktı! Sağlık durumu nasıl?

SON DAKİKA: 46 yaşındaki ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici kansere yakalandı. Evli iki çocuk babası Şenlendirici'den hayranlarını üzen haber geldi.

SON DAKİKA: Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici bu defa üzdü! Hüsnü Şenlendirici’nin kansere yakalandığı ortaya çıktı! Sağlık durumu nasıl?

Şu sıralar ekranlarda 'Şarkılar Bizi Söyler' programı ile boy gösteren ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici hastalığı nedeni ile bıçak altın yattı.

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SON DAKİKA: Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici bu defa üzdü! Hüsnü Şenlendirici’nin kansere yakalandığı ortaya çıktı! Sağlık durumu nasıl?

Sibel Can ve Hakan Altun ile birlikte yer aldığı programda izleyicinin kulaklarının pasını silen Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA: Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici bu defa üzdü! Hüsnü Şenlendirici’nin kansere yakalandığı ortaya çıktı! Sağlık durumu nasıl?

Hüsnü Şenlendirici, önceki gün Ulus'taki özel bir hastanede ameliyat oldu.

SON DAKİKA: Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici bu defa üzdü! Hüsnü Şenlendirici’nin kansere yakalandığı ortaya çıktı! Sağlık durumu nasıl?

Bir süredir rahatsızlık yaşayan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı öğrenildi.

SON DAKİKA