Giriş Tarihi: 06.04.2023 06:58
Güncelleme Tarihi: 06.04.2023
07:09
SON DAKİKA: Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici bu defa üzdü! Hüsnü Şenlendirici'nin kansere yakalandığı ortaya çıktı! Sağlık durumu nasıl?
SON DAKİKA: Şu sıralar ekranlarda 'Şarkılar Bizi Söyler' programı ile boy gösteren ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'den üzen haber geldi. Sibel Can ve Hakan Altun ile birlikte yer aldığı programda izleyicinin kulaklarının pasını silen Hüsnü Şenlendirici'nin kansere yakalandığı ortaya çıktı. Hüsnü Şenlendirici, önceki gün Ulus'taki özel bir hastanede ameliyat oldu. Bir süredir rahatsızlık yaşayan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı öğrenildi. Hüsnü Şenlendirici'nin sağlık durumu nasıl?