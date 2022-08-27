Son dakika: Ünlü şarkıcı Kibariye’nin acı günü! Kibariye’nin annesi Makbule Tokmak hayatını kaybetti!

Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Makbule Tokmak, 'Şofeer şofer' sözleriyle tüm Türkiye'nin hafızasına kazınmıştı. Gerçek adı Bahariye Tokmak olan 62 yaşındaki şarkıcı Kibariye'den kahreden haber geldi. Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI Annesi Makbule Tokmak'ın acı haberiyle yıkılan Kibariye'nin ise cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandığı iddia edildi. Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak, kızının 20 yıl evli kalıp 1999 yılında boşandığı Tünay Ürek'e gösterdiği tepkiyle uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti. 'Şofeer şofer' sözleriyle tüm Türkiye'nin hafızasına kazınan Makbule Tokmak, televizyon ekranlarına çıkıp şunları söylemişti: 'Kızımı kandırıyor, kızımın parasıyla hava atıyor. Bu adam şoför parçasıdır. Benim kızımı aldı, paraları gördü havaya girdi. Şoför Tünay... Şimdi bey oldu o.' Makbule Tokmak, yıllar sonra torunu Birgül'ün düğününde ortaya çıkmıştı. Pistte sergilediği figürlerle dikkat çeken Tokmak, sonrasında uzun süre konuşulmuştu. KİBARİYE KİMDİR? Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, 10 Ağustos 1960 yılında Manisa'nın Akhisar ilçesi Kapaklı köyünde doğdu. Daha sonra 8 kardeşi oldu. Ailesi pamuk ve tütün toplayıcılığı ile geçinen Kibariye, maddi sorunlar nedeniyle okula gidemedi. İlk olarak Akhisar'da bir gazinoda sahne aldı. Kısa süre sonra aynı gazinoda çalışan bir arkadaşının aracı olmasıyla 1974'te İzmir'e gitti. 1974'te yine aynı 'Çağlayan Saz'a gitti ve sahne aldı. 1980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çekti. Gazinocu Turgut Akyüz tarafından çok beğenilen Kibariye gazinosunda sahne almaya başladı. Bir teklif yılbaşı gecesi (1981) TRT Televizyonundan gelir. 1982'de ilk kez bir sinema filminde rol aldı. Kibariye Kim Bilir adlı parça ile çıkış yakalar ve 1981'den 1990'lara 21 albüm yaptı. 21 Aralık 1979'da Tunay Ürek ile evlendi. Çift 1996 yılında boşandı. 1999 yılında İkinci evliliğini Ali Küçükbalçık ile yapan Kibariye'nin bu evliliğinden Birgül adlı bir kızı vardır.