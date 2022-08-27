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Haberler Galeri Son dakika: Ünlü şarkıcı Kibariye’nin acı günü! Kibariye’nin annesi Makbule Tokmak hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 27.08.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 09:36

Son dakika: Ünlü şarkıcı Kibariye’nin acı günü! Kibariye’nin annesi Makbule Tokmak hayatını kaybetti!

Son Dakika Magazin Haberleri: Ünlü şarkıcı Kibariye'nin acı günü... Ünlü şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak, yaşamını yitirdi. Ünlü şarkıcının annesinin vefat haberi sevenlerini üzdü. İşte ayrıntılar...

Son dakika: Ünlü şarkıcı Kibariye’nin acı günü! Kibariye’nin annesi Makbule Tokmak hayatını kaybetti!

Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Makbule Tokmak, "Şofeer şofer" sözleriyle tüm Türkiye'nin hafızasına kazınmıştı.

Son dakika: Ünlü şarkıcı Kibariye’nin acı günü! Kibariye’nin annesi Makbule Tokmak hayatını kaybetti!

Gerçek adı Bahariye Tokmak olan 62 yaşındaki şarkıcı Kibariye'den kahreden haber geldi.

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Son dakika: Ünlü şarkıcı Kibariye’nin acı günü! Kibariye’nin annesi Makbule Tokmak hayatını kaybetti!

Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Son dakika: Ünlü şarkıcı Kibariye’nin acı günü! Kibariye’nin annesi Makbule Tokmak hayatını kaybetti!

AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Annesi Makbule Tokmak'ın acı haberiyle yıkılan Kibariye'nin ise cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandığı iddia edildi.

Son dakika: Ünlü şarkıcı Kibariye’nin acı günü! Kibariye’nin annesi Makbule Tokmak hayatını kaybetti!

Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak, kızının 20 yıl evli kalıp 1999 yılında boşandığı Tünay Ürek'e gösterdiği tepkiyle uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti.

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