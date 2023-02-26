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Haberler Galeri SON DAKİKA: Usta oyuncu Muhlis Asan yaşam savaşını kaybetti! Kalbi 7 dakika durmuş yeniden çalıştırılmıştı....
Giriş Tarihi: 26.02.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 10:15

SON DAKİKA: Usta oyuncu Muhlis Asan yaşam savaşını kaybetti! Kalbi 7 dakika durmuş yeniden çalıştırılmıştı....

SON DAKİKA ACI HABER! Sanat camiasını üzen haber usta oyuncu Muhlis Asan'dan geldi. Mahallenin Muhtarları, Bücür Cadı, Çarli, Yedi Numara, Yılan Hikayesi, En Son Babalar Duyar, Akasya Durağı ve Üvey Baba gibi bir çok projede yer alan usta oyuncu Muhlis Asan'dan kötü haber geldi. "Unutma Bizi" adlı tiyatro oyununun galasında bir anda rahatsızlanan Muhlis Asan, eve dönmesinin ardından durumu ağırlaştı ve hastaneye kaldırılmıştı. Kalbi 7 dakika boyunca duran ve yapılan müdehale ile yeniden çalıştırılan Muhlis Asan yoğun bakıma alınmış ve uyutulmuştu. Ara ara uyandırılıp sağlık durumu kontrol edilen Muhlis Asan 40 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Usta oyuncu Muhlis Asan 65 yaşında hayata veda etti.

SON DAKİKA: Usta oyuncu Muhlis Asan yaşam savaşını kaybetti! Kalbi 7 dakika durmuş yeniden çalıştırılmıştı....

Usta oyuncu Muhlis Asan'dan sanat camiasını yasa boğan haber geldi. 'Unutma Bizi' adlı tiyatro oyununun galasına katılan 65 yaşındaki oyuncu Muhlis Asan birden fenalaşmıştı. Kalp krizi geçirdiğinin farkına varamayan Asan, oyunu izleyemeden evine dönmüştü. Evdeyken rahatsızlığı daha da artan Asan, hastaneye kaldırılmıştı.

SON DAKİKA: Usta oyuncu Muhlis Asan yaşam savaşını kaybetti! Kalbi 7 dakika durmuş yeniden çalıştırılmıştı....

Sanatçının durumunu Süha Uygur sosyal medya hesabından duyurmuştu.

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SON DAKİKA: Usta oyuncu Muhlis Asan yaşam savaşını kaybetti! Kalbi 7 dakika durmuş yeniden çalıştırılmıştı....

SON DAKİKA ACI HABER! Mahallenin Muhtarları, Bücür Cadı, Çarli, Yedi Numara, Yılan Hikayesi, En Son Babalar Duyar, Akasya Durağı ve Üvey Baba gibi bir çok projede yer alan usta oyuncu Muhlis Asan'dan kötü haber geldi. "Unutma Bizi" adlı tiyatro oyununun galasında bir anda rahatsızlanan Muhlis Asan, eve dönmesinin ardından durumu ağırlaştı ve hastaneye kaldırılmıştı.

SON DAKİKA: Usta oyuncu Muhlis Asan yaşam savaşını kaybetti! Kalbi 7 dakika durmuş yeniden çalıştırılmıştı....

Kalbi 7 dakika boyunca duran ve yapılan müdehale ile yeniden çalıştırılan Muhlis Asan yoğun bakıma alınmış ve uyutulmuştu.

SON DAKİKA: Usta oyuncu Muhlis Asan yaşam savaşını kaybetti! Kalbi 7 dakika durmuş yeniden çalıştırılmıştı....

Ara ara uyandırılıp sağlık durumu kontrol edilen Muhlis Asan günler süren yaşam mücadelesini kaybetti.

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