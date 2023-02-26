Giriş Tarihi: 26.02.2023 10:05
Güncelleme Tarihi: 26.02.2023
10:15
SON DAKİKA: Usta oyuncu Muhlis Asan yaşam savaşını kaybetti! Kalbi 7 dakika durmuş yeniden çalıştırılmıştı....
SON DAKİKA ACI HABER! Sanat camiasını üzen haber usta oyuncu Muhlis Asan'dan geldi. Mahallenin Muhtarları, Bücür Cadı, Çarli, Yedi Numara, Yılan Hikayesi, En Son Babalar Duyar, Akasya Durağı ve Üvey Baba gibi bir çok projede yer alan usta oyuncu Muhlis Asan'dan kötü haber geldi. "Unutma Bizi" adlı tiyatro oyununun galasında bir anda rahatsızlanan Muhlis Asan, eve dönmesinin ardından durumu ağırlaştı ve hastaneye kaldırılmıştı. Kalbi 7 dakika boyunca duran ve yapılan müdehale ile yeniden çalıştırılan Muhlis Asan yoğun bakıma alınmış ve uyutulmuştu. Ara ara uyandırılıp sağlık durumu kontrol edilen Muhlis Asan 40 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Usta oyuncu Muhlis Asan 65 yaşında hayata veda etti.