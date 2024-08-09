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Haberler Galeri Son dakika üzen haber! Peker Açıkalın konuşma yetisini kaybetti! Avrupa Yakası'nın Gaffur'u olarak hafızalara kazınmıştı...
Giriş Tarihi: 09.08.2024 12:50 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 13:01

Son dakika üzen haber! Peker Açıkalın konuşma yetisini kaybetti! Avrupa Yakası'nın Gaffur'u olarak hafızalara kazınmıştı...

Ünlü dizi ve film oyuncusu Peker Açıkalın'dan kötü haber! Canlandırdığı karakterlerle güldüren oyuncu Peker Açıkalın bu defa sevenlerini üzdü... Avrupa Yakası'nın Gaffur'u olarak hafızalara kazınan Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Konuşma yetisini kaybettiği iddia edilen Peker Açıkalın'ın son sağlık durumu merak konusu oldu. İşte detaylar...

Son dakika üzen haber! Peker Açıkalın konuşma yetisini kaybetti! Avrupa Yakası’nın Gaffur’u olarak hafızalara kazınmıştı...

2011 yılında geçirdiği kalp krizi ile ölümden dönen Peker Açıkalın'dan bir kez daha üzen haber geldi.

Son dakika üzen haber! Peker Açıkalın konuşma yetisini kaybetti! Avrupa Yakası’nın Gaffur’u olarak hafızalara kazınmıştı...

Canlandırdığı karakterlerle hafızalarda yer edinen Peker Açıkalın bu defa sevenlerini üzüntüye boğdu.

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Son dakika üzen haber! Peker Açıkalın konuşma yetisini kaybetti! Avrupa Yakası’nın Gaffur’u olarak hafızalara kazınmıştı...

2004-2009 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin efsane yapımları arasına giren Avrupa Yakası'nın Gaffur'u olarak büyük bir hayran kitlesine sahip olan Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

Son dakika üzen haber! Peker Açıkalın konuşma yetisini kaybetti! Avrupa Yakası’nın Gaffur’u olarak hafızalara kazınmıştı...

Konuşma yetisini kaybettiği iddia edilen Peker Açıkalın'ın son sağlık durumu merak konusu oldu. İşte detaylar...

Son dakika üzen haber! Peker Açıkalın konuşma yetisini kaybetti! Avrupa Yakası’nın Gaffur’u olarak hafızalara kazınmıştı...

Magazin Burada'nın haberine göre; konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği iddia edilen Açıkalın'ın hastane dosyasına ise gizlilik kararı getirildiği öğrenildi.

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