Giriş Tarihi: 09.08.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
13:01
Son dakika üzen haber! Peker Açıkalın konuşma yetisini kaybetti! Avrupa Yakası'nın Gaffur'u olarak hafızalara kazınmıştı...
Ünlü dizi ve film oyuncusu Peker Açıkalın'dan kötü haber! Canlandırdığı karakterlerle güldüren oyuncu Peker Açıkalın bu defa sevenlerini üzdü... Avrupa Yakası'nın Gaffur'u olarak hafızalara kazınan Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Konuşma yetisini kaybettiği iddia edilen Peker Açıkalın'ın son sağlık durumu merak konusu oldu. İşte detaylar...