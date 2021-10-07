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Haberler Galeri SON DAKİKA | Yıllar ondan hiçbir şey götürmemiş! İşte Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut'un son hali
Giriş Tarihi: 07.10.2021 21:14 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 21:21

SON DAKİKA | Yıllar ondan hiçbir şey götürmemiş! İşte Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut'un son hali

Son Dakika Magazin Haberleri: Başrollerini; Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı Aşk-ı Memnu, Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizisi olarak tarihe geçmişti. Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu eserinden uyarlanan dizi, 2010 senesinde ekranlara veda etmişti. Dizinin sona ermesinin ardından birçok oyuncunun son hali merak konusu oldu. Bu oyunculardan biri de dizide "Beşir" karakterine hayat veren Baran Akbulut oldu. İşte Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut'un son hali...

SON DAKİKA | Yıllar ondan hiçbir şey götürmemiş! İşte Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i Baran Akbulut’un son hali

2008 yılında yayın hayatına başlayan ve kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Aşk-ı Memnu dizisi, 2010 yılında ekranlara veda etmişti.

SON DAKİKA | Yıllar ondan hiçbir şey götürmemiş! İşte Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i Baran Akbulut’un son hali

Başrollerini; Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı Aşk-ı Memnu, Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizisi olarak tarihe geçmişti.

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SON DAKİKA | Yıllar ondan hiçbir şey götürmemiş! İşte Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i Baran Akbulut’un son hali

Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu eserinden uyarlanan dizi, 2010 senesinde ekranlara veda etmişti.

SON DAKİKA | Yıllar ondan hiçbir şey götürmemiş! İşte Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i Baran Akbulut’un son hali

Dizinin sona ermesinin ardından birçok oyuncunun son hali merak konusu oldu. Bu oyunculardan biri de dizide "Beşir" karakterine hayat veren Baran Akbulut oldu.

SON DAKİKA | Yıllar ondan hiçbir şey götürmemiş! İşte Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i Baran Akbulut’un son hali

İşte Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut'un son hali...

SON DAKİKA