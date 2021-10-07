SON DAKİKA | Yıllar ondan hiçbir şey götürmemiş! İşte Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i Baran Akbulut’un son hali

Son Dakika Magazin Haberleri: Başrollerini; Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı Aşk-ı Memnu, Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizisi olarak tarihe geçmişti. Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu eserinden uyarlanan dizi, 2010 senesinde ekranlara veda etmişti. Dizinin sona ermesinin ardından birçok oyuncunun son hali merak konusu oldu. Bu oyunculardan biri de dizide "Beşir" karakterine hayat veren Baran Akbulut oldu. İşte Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut'un son hali...