Giriş Tarihi: 25.11.2023 06:40 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 06:49

Son günlerde herkes bu minik kızı konuşuyor! Ardı ardına bombaları patlatan güzel oyuncuyu tanıdınız mı?

Sosyal medyada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları büyük ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan fotoğraf karesindeki bu minik kız çocuğu büyüyüp şimdilerin ünlü oyuncularından biri oldu. Yer aldığı projelerle son günlerde bombaları ardı ardına patlatan güzel oyuncunun çocukluk karesi "Gülüşü hiç değişmemiş" dedirtiyor. Başrol olduğu çok konuşulan filmden sonra şimdi de Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil olduğu öğrenilen güzel oyuncu hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Bakalım televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde her gün gördüğünüz ünlüleri çocukluk halleri ile tanıyabilecek misiniz... İşte ünlülerin çocukluk halleri...