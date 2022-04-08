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Haberler Galeri Son hali olay! Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı estetiklerini tek tek itiraf etti!
Giriş Tarihi: 08.04.2022 14:11 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 14:17

Son hali olay! Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı estetiklerini tek tek itiraf etti!

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı 2018'de mide küçültme ameliyatı sayesinde 6,5 ayda 41 kilo vermişti. Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın her geçen gün daha da zayıfladığı takipçilerinin gözünden kaçmadı. Genç oyuncunun bu hali 'Damla Ersubaşı günden güne eriyor' yorumlarına neden oldu. Damla Ersubaşı, son olarak katıldığı bir programda estetiklerini itiraf etti. Tek tek estetik operasyonlarını açıklayan Damla Ersubaşı'nın göğüsleri de silikon. İşte değişimi ile sosyal medyayı sallayan Damla Ersubaşı'nın son hali

Son hali olay! Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı estetiklerini tek tek itiraf etti!
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Son hali olay! Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı estetiklerini tek tek itiraf etti!

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı, 41 kilo vermişti.

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Son hali olay! Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı estetiklerini tek tek itiraf etti!

6,5 ayda 41 kilo veren genç oyuncu Damla Ersubaşı, zayıflama sürecini ve yaşadığı sıkıntıları anlatmıştı.

Son hali olay! Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı estetiklerini tek tek itiraf etti!

Ben diyeti denedim, sporu denedim ama hiçbir şekilde kilo veremedim, vücudum yağ yakmıyordu.

Son hali olay! Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı estetiklerini tek tek itiraf etti!

90 kilogramdım %45 yağ oranı vardı. Son çarem ameliyat olmaktı.

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