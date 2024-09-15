Songül Karlı yeni yaşını kutluyor... Estetiğe doymayan Songül Karlı’nın yaşını duyan inanamadı!

Estetik operasyonlarla oldukça değişen ve birçok kez bıçak altına yatan Songül Karlı, bu konuda oğlu Furkan'dan da şikayetler duyduğunu dile getirmişti... Songül Karlı oğlunun uyarılana rağmen yine de estetikten ve dekolteli pozlardan geri kalmıyor. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle genç kızlara taş çıkaran Songül Karlı'nın yaşını duyan inanamıyor...