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Haberler Galeri Songül Karlı yeni yaşını kutluyor... Estetiğe doymayan Songül Karlı’nın yaşını duyan inanamadı!
Giriş Tarihi: 15.09.2024 14:25 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 14:33

Songül Karlı yeni yaşını kutluyor... Estetiğe doymayan Songül Karlı’nın yaşını duyan inanamadı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman dikkat çekmeyi başaran Songül Karlı'ya yakın dostlarından sürpriz doğum günü kutlaması... Estetik operasyonlarla adeta 20 yaş gençleşen Songül Karlı'nın gerçek yaşını duyanlar inanamıyor... Yeni yaşını kutlayan Songül Karlı'dan son olarak doğum günü pozları geldi. Songül Karlı'nın yanından ayrılmayan yakın dostu aynı zaman kuaförü de tasarım pastada yerini aldı. İşte Songül Karlı'nın doğum gününden kareler...

Songül Karlı yeni yaşını kutluyor... Estetiğe doymayan Songül Karlı’nın yaşını duyan inanamadı!

Estetik operasyonlarla oldukça değişen ve birçok kez bıçak altına yatan Songül Karlı, bu konuda oğlu Furkan'dan da şikayetler duyduğunu dile getirmişti... Songül Karlı oğlunun uyarılana rağmen yine de estetikten ve dekolteli pozlardan geri kalmıyor. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle genç kızlara taş çıkaran Songül Karlı'nın yaşını duyan inanamıyor...

Songül Karlı yeni yaşını kutluyor... Estetiğe doymayan Songül Karlı’nın yaşını duyan inanamadı!

Songül Karlı'ya yakın dostlarından sürpriz doğum günü kutlaması geldi. Yeni yaşını kutlayan Songül Karlı, doğum gününden kareleri hayranlarıyla paylaştı.

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Songül Karlı yeni yaşını kutluyor... Estetiğe doymayan Songül Karlı’nın yaşını duyan inanamadı!

Songül Karlı'nın yanından ayrılmayan yakın dostu aynı zaman kuaförü de tasarım pastada yerini aldı. İşte Songül Karlı'nın doğum gününden kareler...

Songül Karlı yeni yaşını kutluyor... Estetiğe doymayan Songül Karlı’nın yaşını duyan inanamadı!

Songül Karlı 51 yaşına bastı...

Songül Karlı yeni yaşını kutluyor... Estetiğe doymayan Songül Karlı’nın yaşını duyan inanamadı!

Karlı'nın doğum günü pastasını geçmişten günümüze değişimini ortaya koyan kareleri süsledi...

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