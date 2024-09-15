Giriş Tarihi: 15.09.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024
14:33
Songül Karlı yeni yaşını kutluyor... Estetiğe doymayan Songül Karlı’nın yaşını duyan inanamadı!
Sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman dikkat çekmeyi başaran Songül Karlı'ya yakın dostlarından sürpriz doğum günü kutlaması... Estetik operasyonlarla adeta 20 yaş gençleşen Songül Karlı'nın gerçek yaşını duyanlar inanamıyor... Yeni yaşını kutlayan Songül Karlı'dan son olarak doğum günü pozları geldi. Songül Karlı'nın yanından ayrılmayan yakın dostu aynı zaman kuaförü de tasarım pastada yerini aldı. İşte Songül Karlı'nın doğum gününden kareler...