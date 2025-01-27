Sosyal medyadan tedavi gören babasına seslendi... Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram: Hadi canım babam...

Paylaşımda, "Babamızın sağlık durumuna ilişkin gösterdiğiniz yakın ilgi için çok teşekkür ederiz. Arayıp mesaj atan, iyi dileklerini ileten birçok kişiye bu süreçte geri dönemiyoruz, kalbinizin bizimle olduğunu biliyor ve en kısa sürede iyi haberler vermeyi diliyoruz" ifadelerine yer vermişti.