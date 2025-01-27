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Haberler Galeri Sosyal medyadan tedavi gören babasına seslendi... Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram: Hadi canım babam...
Giriş Tarihi: 27.01.2025 11:39 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 11:39

Sosyal medyadan tedavi gören babasına seslendi... Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram: Hadi canım babam...

Ünlü sanatçı Edip Akbayram, düşme sonucu hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Edip Akbayram'a birçok geçmiş olsun mesajı yağdı. Bunlardan biri de ünlü sanatçının kızı Türkü Akbayram oldu. Genç kadın yoğun bakımda olan babası için her fırsatta paylaşım yaptı. Türkü Akbayram, yaptığı son paylaşımla adeta babasına seslendi...

Sosyal medyadan tedavi gören babasına seslendi... Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram: Hadi canım babam...

Bir süredir zatürre sebebiyle tedavi gören 75 yaşındaki ünlü sanatçı Edip Akbayram, evde geçirdiği iç kanama sonucunda Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Sosyal medyadan tedavi gören babasına seslendi... Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram: Hadi canım babam...

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Geçtiğimiz günlerde ameliyat edilen sanatçı yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından yeniden yoğun bakım servisine yatırılmıştı.

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Sosyal medyadan tedavi gören babasına seslendi... Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram: Hadi canım babam...

'EN KISA SÜREDE İYİ HABERLER VERMEYİ DİLİYORUZ'

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu.

Sosyal medyadan tedavi gören babasına seslendi... Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram: Hadi canım babam...

Paylaşımda, "Babamızın sağlık durumuna ilişkin gösterdiğiniz yakın ilgi için çok teşekkür ederiz. Arayıp mesaj atan, iyi dileklerini ileten birçok kişiye bu süreçte geri dönemiyoruz, kalbinizin bizimle olduğunu biliyor ve en kısa sürede iyi haberler vermeyi diliyoruz" ifadelerine yer vermişti.

Sosyal medyadan tedavi gören babasına seslendi... Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram: Hadi canım babam...

Türkü Akbayram son olarak babası için yeni bir paylaşımda bulundu. Genç kadının yazdığı notla adeta sosyal medyadan babasına seslendi...

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