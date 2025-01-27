Giriş Tarihi: 27.01.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
11:39
Sosyal medyadan tedavi gören babasına seslendi... Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram: Hadi canım babam...
Ünlü sanatçı Edip Akbayram, düşme sonucu hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Edip Akbayram'a birçok geçmiş olsun mesajı yağdı. Bunlardan biri de ünlü sanatçının kızı Türkü Akbayram oldu. Genç kadın yoğun bakımda olan babası için her fırsatta paylaşım yaptı. Türkü Akbayram, yaptığı son paylaşımla adeta babasına seslendi...