Giriş Tarihi: 20.05.2024 08:10
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
08:15
Sosyetik güzel Sima Tarkan ile Mark Başoğlu nişanlandı...Şaşalı bir nişanla yüzüklerini taktılar! Törende bir kuş sütü eksikti!
Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile evliliğin eşiğinden dönen Sima Tarkan gelin oluyor. Sima Tarkan, şubat ayında tatil için gittikleri Mauritius'da, sevgilisi Mark Başoğlu'ndan evlilik teklifi almıştı. Sima Tarkan ile Mark Başoğlu nişanlandı...Mutlu çift, şaşalı bir nişanla yüzüklerini taktılar. Törende bir kuş sütü eksikti. İşte Sima Tarkan'ın nişan töreninden kareler...