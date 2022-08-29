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Haberler Galeri Sosyetik güzel Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan’ın ayrıldığı iddia edilmişti! Yeni paylaşım geldi: 40 ve hâlâ devam ediyor…
Giriş Tarihi: 29.08.2022 10:38 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 10:45

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan’ın ayrıldığı iddia edilmişti! Yeni paylaşım geldi: 40 ve hâlâ devam ediyor…

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'dan gelen ayrılık iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 2011 yılında nikah masasına oturan Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'ın ayrıldığı iddia edilmişti. Daha önce boşanmanın eşiğinden dönen çiftin arasında yeni büyük bir kriz yaşandığı iddia edildi. Daha sonra Yasemin Özilhan eşinin bir fotoğrafını paylaşarak dedikodulara son noktayı koymuştu. Ayrılık iddialarının ardından Yasemin Özilhan son olarak 40. yaşına basan eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan’ın ayrıldığı iddia edilmişti! Yeni paylaşım geldi: 40 ve hâlâ devam ediyor…

Yasemin Özilhan, 2011'de iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine girmiş, ardından da oyunculuğu bırakmıştı. Ayrılık iddialarıyla gündeme gelen çiftten mutluluk fotoğrafları geldi. Özilhan, eşinin doğum günü sosyal medya hesabından kutladı.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan’ın ayrıldığı iddia edilmişti! Yeni paylaşım geldi: 40 ve hâlâ devam ediyor…

Yasemin Özilhan son olarak 40. yaşına basan eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

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Sosyetik güzel Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan’ın ayrıldığı iddia edilmişti! Yeni paylaşım geldi: 40 ve hâlâ devam ediyor…

Özilhan birlikte verdikleri pozu; "40 ve hâlâ devam ediyor. İyi ki" notuyla paylaştı.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan’ın ayrıldığı iddia edilmişti! Yeni paylaşım geldi: 40 ve hâlâ devam ediyor…

Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan fotoğrafa 'mutluluklar' mesajları yazıldı.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan’ın ayrıldığı iddia edilmişti! Yeni paylaşım geldi: 40 ve hâlâ devam ediyor…

NE OLMUŞTU?

İş dünyasının ünlü ismi İzzet Özilhan'ın bir süre önce sosyal medya hesabında eşi Yasemin Özilhan'ın fotoğraflarını silmesi ve akabinde hesabını kapatmasıyla ortalık çalkalanmıştı.

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