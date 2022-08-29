Giriş Tarihi: 29.08.2022 10:38 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 10:45

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan’ın ayrıldığı iddia edilmişti! Yeni paylaşım geldi: 40 ve hâlâ devam ediyor…

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'dan gelen ayrılık iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 2011 yılında nikah masasına oturan Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'ın ayrıldığı iddia edilmişti. Daha önce boşanmanın eşiğinden dönen çiftin arasında yeni büyük bir kriz yaşandığı iddia edildi. Daha sonra Yasemin Özilhan eşinin bir fotoğrafını paylaşarak dedikodulara son noktayı koymuştu. Ayrılık iddialarının ardından Yasemin Özilhan son olarak 40. yaşına basan eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.