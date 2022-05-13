Giriş Tarihi: 13.05.2022 10:19 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 10:20

Şrkıcı Oğuzhan Koç 'Gözümü alamıyorum’ demişti... Demet Özdemir karavanda mini şortu ile şov yaptı! "Yandı buralar"

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç'un sürpriz evlilik teklifine "Evet' demişti. Düğün için kolları sıvayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç hayranlarını sevindirmişti. Evlilik arefesinde olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç magazin gündeminden düşmüyor. Oğuzhan Koç katıldığı programda Demet Özdemir'e olan aşkını dile getirdi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, "Gördüğünde gözünü alamadan baktığın şey nedir?" sorusuna "Şey değil biri var: Demet Özdemir" yanıtını verdi. Aşklarını her fırsatta haykıran genç çiftten Demet Özdemir son olarak 'Karavan günlükleri' notunu düştüğü pozları ile kendine hayran bıraktı. Karavan pozları veren Demet Özdemir mini şortu ile adeta şov yaptı! "Yandı buralar" yorumları yağan güzel oyuncu kısa sürede sosyal medyada trend oldu... İşte Demet Özdemir'in karavan pozları...