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  • Şükran Ovalı: İyi ki Caner’le evlendim iyi ki çocuğum ondan oldu aile olduk!

: İyi ki Caner’le evlendim iyi ki çocuğum ondan oldu aile olduk!

Beşiktaşlı futbolcu 'le evlenen ve isimli bir kız çocuğu dünyaya getiren , ekrana ve tiyatro sahnesine bir süre ara vermişti. Şimdi dönüyor. Ovalı ile yeni oyununu vesile edip buluştuk. Evliliğini, tatlı kızı Mihran'ı ve elbette yeni oyunu Evlat'ı konuştuk.

SONAT BAHAR
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Giriş Tarihi: 29.09.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019 10:00
Şükran Ovalı: İyi ki Caner’le evlendim iyi ki çocuğum ondan oldu aile olduk!

Ekranların en karizmatik kadınlarından biri o. Tarzı, tavrı her daim takdir edilenlerden. İki buçuk yıl önce Beşiktaşlı futbolcu 'le evlenen ve isimli bir kız çocuğu dünyaya getiren Ovalı, ekranlara ve tiyatro sahnesine bir süre ara vermişti. Şimdi dönüyor. Evlat isimli oyunla sahneye çıkmaya hazırlanan ile evliliğini, tatlı kızı Mihran'ı ve elbette oyunu Evlat 'ı konuştuk

Şükran Ovalı: İyi ki Caner’le evlendim iyi ki çocuğum ondan oldu aile olduk!

uzaktan takip ettiğim, hiç tanımadığım ama içten içe son derece pozitif hisler beslediğim bir kadındı. Hali, tavrı, tarzı, duruşu etkileyici geliyordu. Evliliği, dünyaya getirdiği kızı derken hayat Şükran Ovalı için belli bir düzleme oturduğu noktada, Evlat isimli oyununun provalarının fotoğrafları ilişti gözüme. 'Bu kadını tanımak için daha iyi bir fırsat olamaz' dedim ve harekete geçtim. Uzun zamandır röportaj vermediği için çekinceleri vardı ama hepsini aştık. Wyndham Grand Hotel Kalamış'ın terasında harika bir İstanbul gününde buluştuk. Sözünü sakınmayan, kendiyle dalga geçen, işine ve ailesine aşık bir kadın o... Haliyle sohbette çok keyifliydi...

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Şükran Ovalı: İyi ki Caner’le evlendim iyi ki çocuğum ondan oldu aile olduk!

- Söze tatlı kızın Mihran'la başlayalım... Mihran neyi değiştirdi hayatında?
- Belki bir sürü şeyin tam anlamıyla farkındaydım ama 'la bir birey olduğumu anladım. Bir alanım olduğunu, zaaflarımla, iyi yönlerimle kendimi kabul etmeyi öğrendim. Mihran, bana iyi geldi. Evlat her şey! Doğduğu andan itibaren yaptığım her şeyi öğrendiğini ve taklit ettiğini fark ettim. Bu nedenle ona sürekli taklitler yaptım, kuklalarla oyunlar oynattım.. Bir ara tek kişilik oyun sahneleyen, tek seyircisi olan biri gibiydim (gülüyor). Çok mutluyum, onun gülmesi yeterli geliyor. Bir çocukla, tekrar hatırlıyorsun çocuk olduğunu. Bebekten sonra şöyle hissettim; hepimiz bebektik. Birine kızmakta zorlanıyorum artık. Bir de şunu fark ettim; Mihran'a oyuncaklar alıyorum, onu oynatayım derken bir bakmışım ben oynuyorum.

Şükran Ovalı: İyi ki Caner’le evlendim iyi ki çocuğum ondan oldu aile olduk!

- Bazı kadınlar vardır, onlar aslında doğuştan annedir... Sen onlardan mıydın?
- Çok ilginç bu söylediğin... Geçenlerde 'a baktım, on aylık falandı, oyuncak bebeğini aldı kucağına, "Eee eee diye" uyutmaya çalışıyor. Demek ki doğuştan gelen bir içgüdü. Ben çocukken de çocuk severdim. Rahmetli babaannem çok gülerdi bana, "Boyundan kısa olan herkesi kucağına almaya çalışıyorsun" derdi. Anaçlığım hep vardı.

Şükran Ovalı: İyi ki Caner’le evlendim iyi ki çocuğum ondan oldu aile olduk!

- Şimdi 13 aylık bir bebeğin var, nasıl bir annesin?
- Annelik kutsal bir görev bence. Çocuk kutsal bir kere. Çocuğunu iyi yetiştirip yetiştirmediğinin cevabı da çocuğunda bence. Nasıl bir anne olduğumun cevabını ilerde verecek bana. Ama oyun oynamayı seven bir anne olduğumu söyleyebilirim. Şükürler olsun pozitif bir bebeğim var. Beraber müzik dinliyoruz, oyun oynuyoruz, saçmalıyoruz, kitap okuyoruz, yatağın içinde boğuşuyoruz.

Şükran Ovalı: İyi ki Caner’le evlendim iyi ki çocuğum ondan oldu aile olduk!

HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR

- Evlat isimli bir tiyatro oyunuyla dönüyorsun sahneye... Evlat sana tam zamanında gelen bir oyun olmuş gibi... Özellikle mi tiyatro olsun istedin?
- Tiyatro çok uzun zamandır istediğim bir şeydi. Tiyatro öyle "Yaptım, oldu" diyebileceğin bir yer değil. İliklerine kadar orada olmalısın ve hakkını vermelisin. Yönetmenimiz İbrahim Çiçek'le tiyatro adına başlamıştık projelere; uzun bir süre önce bir oyun önerdi bana, o dönem evleniyordum. Okumalara provalara başladım, hamile olduğumu öğrendim. Yarım kaldı. Bu oyun geldiğinde bunun bir tesadüf olmadığını hissettim. Evlat isimli oyun, baba-oğul, anneoğul, karı-koca ilişkilerini anlatan, bir birey yaratmaya çalışırken, ebeveynlerin birey olmaya çalıştığı güçlü bir oyun. Çok heyecanlandım, bu benim asli görevim ve ona geri dönmüş gibi hissediyorum. Çünkü konservatuar mezunuyum.

Şükran Ovalı: İyi ki Caner’le evlendim iyi ki çocuğum ondan oldu aile olduk!

- Evlat, 4 Ekim'de prömiyerini yapacak, bize oyundan söz etsene.
- Fransız yazar Florian Zeller'in bir oyunu Evlat. İlişkileri anlatan, hiçbir karakterini kurban seçmemiş bir oyun. Hikayedeki herkes haklı. Zaafları olan ve haklılıkları olan güçlü bir metin. Sofia karakterini oynuyorum. 4 Ekim'deki prömiyerden sonra 9-19 ekim'de Uniq sahnede ve 31 Ekim'de ise Dasdas'ta sahnelenecek.

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