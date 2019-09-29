Şükran Ovalı: İyi ki Caner’le evlendim iyi ki çocuğum ondan oldu aile olduk!

HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR
- Evlat isimli bir tiyatro oyunuyla dönüyorsun sahneye... Evlat sana tam zamanında gelen bir oyun olmuş gibi... Özellikle mi tiyatro olsun istedin?
- Tiyatro çok uzun zamandır istediğim bir şeydi. Tiyatro öyle "Yaptım, oldu" diyebileceğin bir yer değil. İliklerine kadar orada olmalısın ve hakkını vermelisin. Yönetmenimiz İbrahim Çiçek'le tiyatro adına başlamıştık projelere; uzun bir süre önce bir oyun önerdi bana, o dönem evleniyordum. Okumalara provalara başladım, hamile olduğumu öğrendim. Yarım kaldı. Bu oyun geldiğinde bunun bir tesadüf olmadığını hissettim. Evlat isimli oyun, baba-oğul, anneoğul, karı-koca ilişkilerini anlatan, bir birey yaratmaya çalışırken, ebeveynlerin birey olmaya çalıştığı güçlü bir oyun. Çok heyecanlandım, bu benim asli görevim ve ona geri dönmüş gibi hissediyorum. Çünkü konservatuar mezunuyum.