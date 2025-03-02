Giriş Tarihi: 02.03.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
15:44
Şükrü Özyıldız ile yollarını ayırmışlardı! Sibil Çetinkaya'dan ihanet iddialarına cevap geldi!
Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ve başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız, gözlerden uzak yaşadıkları aşklarıyla dikkat çekiyordu. Nazar korkusuyla ilişkilerini çok fazla göz önünde yaşamayan çift hakkında bir süredir ayrılık dedikoduları dolaşıyordu. Önce Şükrü Özyıldız, ardından Sibil Çetinkaya bu söylentileri doğruladı. Ayrılığın ihanet yüzünden mi yaşandığı sorusuna ise Çetinkaya'dan yanıt geldi.