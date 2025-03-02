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Haberler Galeri Şükrü Özyıldız ile yollarını ayırmışlardı! Sibil Çetinkaya'dan ihanet iddialarına cevap geldi!
Giriş Tarihi: 02.03.2025 15:44 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 15:44

Şükrü Özyıldız ile yollarını ayırmışlardı! Sibil Çetinkaya'dan ihanet iddialarına cevap geldi!

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ve başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız, gözlerden uzak yaşadıkları aşklarıyla dikkat çekiyordu. Nazar korkusuyla ilişkilerini çok fazla göz önünde yaşamayan çift hakkında bir süredir ayrılık dedikoduları dolaşıyordu. Önce Şükrü Özyıldız, ardından Sibil Çetinkaya bu söylentileri doğruladı. Ayrılığın ihanet yüzünden mi yaşandığı sorusuna ise Çetinkaya'dan yanıt geldi.

Şükrü Özyıldız ile yollarını ayırmışlardı! Sibil Çetinkaya’dan ihanet iddialarına cevap geldi!

Bir yılı aşkın süredir birlikte olan Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız'ın evlenmesine kesin gözüyle bakılırken çiftten şaşırtan bir haber gelmişti.

Şükrü Özyıldız ile yollarını ayırmışlardı! Sibil Çetinkaya’dan ihanet iddialarına cevap geldi!

AYRILIK İDDİALARINI KUVVETLENDİREN HAMLELER!

Şükrü Özyıldız'ın yanından bir an olsun ayrılmayan Sibil Çetinkaya, yaptığı paylaşımlar ve çiftin birbirlerinin paylaşımlarını beğenip yorum yapmaması ayrılık iddialarını kuvvetlendirmmişti.

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Şükrü Özyıldız ile yollarını ayırmışlardı! Sibil Çetinkaya’dan ihanet iddialarına cevap geldi!

"EVLİLİK KRİZE Mİ NEDEN OLDU?"

Yaşananlardan sonra takipçiler, 'evlilik mi krize neden oldu' sorusunu sormuştu.

Şükrü Özyıldız ile yollarını ayırmışlardı! Sibil Çetinkaya’dan ihanet iddialarına cevap geldi!

'OYUNCU EVLİLİK KONUSUNDA KARARSIZ!'

Ortaya atılan iddialar ise; Sibil Çetinkaya'nın evlilik istediği ancak Şükrü Özyıldız'ın bu konuda net olmaması ayrılığı getirdiği yönündeydi.

Şükrü Özyıldız ile yollarını ayırmışlardı! Sibil Çetinkaya’dan ihanet iddialarına cevap geldi!

DEDİKODULARDAN KAÇTI! PILINI PIRTINI TOPLAYIP AMERİKA'YA GİTTİ

Çiftin ayrılığı sonrası Sibil Çetinkaya, annesi ve kız kardeşini de alarak Amerika'nın yolunu tutmuştu.