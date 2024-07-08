Giriş Tarihi: 08.07.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
11:07
Sürpriz evlilik teklifi! Feyyaz Şerifoğlu spiker sevgilisi Merve Dinçkol'a evlenme teklif etti! Merve Dinçkol gözyaşlarını tutamadı
Magazin gündemine bomba gibi düştü… Camdaki Kız dizisindeki rolüyle tanınan Feyyaz Şerifoğlu, uzun süredir birlikte olduğu spiker Merve Dinçkol ile evlilik yolunda ilerliyor. Sürpriz teklif sosyal medya gündemine oturdu. İtalya'da tatil yapan çift, romantik bir akşam yemeğinde evlilik teklifi sahnesi yaşadı. Şerifoğlu'nun sürpriz teklifine Dinçkol, gözyaşları içinde 'Evet' dedi.