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Haberler Galeri Sürpriz evlilik teklifi! Feyyaz Şerifoğlu spiker sevgilisi Merve Dinçkol'a evlenme teklif etti! Merve Dinçkol gözyaşlarını tutamadı
Giriş Tarihi: 08.07.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 11:07

Sürpriz evlilik teklifi! Feyyaz Şerifoğlu spiker sevgilisi Merve Dinçkol'a evlenme teklif etti! Merve Dinçkol gözyaşlarını tutamadı

Magazin gündemine bomba gibi düştü… Camdaki Kız dizisindeki rolüyle tanınan Feyyaz Şerifoğlu, uzun süredir birlikte olduğu spiker Merve Dinçkol ile evlilik yolunda ilerliyor. Sürpriz teklif sosyal medya gündemine oturdu. İtalya'da tatil yapan çift, romantik bir akşam yemeğinde evlilik teklifi sahnesi yaşadı. Şerifoğlu'nun sürpriz teklifine Dinçkol, gözyaşları içinde 'Evet' dedi.

Sürpriz evlilik teklifi! Feyyaz Şerifoğlu spiker sevgilisi Merve Dinçkol’a evlenme teklif etti! Merve Dinçkol gözyaşlarını tutamadı

Camdaki Kız dizisindeki rolüyle geniş hayran kitlesine ulaşan Feyyaz Şerifoğlu, uzun süredir aşk yaşadığı haber spikeri Merve Dinçkol ile evlilik kararı aldı.

Sürpriz evlilik teklifi! Feyyaz Şerifoğlu spiker sevgilisi Merve Dinçkol’a evlenme teklif etti! Merve Dinçkol gözyaşlarını tutamadı

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

2. Sayfa'da yer alan habere göre, ilişkisini gözlerden uzak tutmaya özel gösteren Feyyaz Şerifoğlu, İtalya'da tatil yaparken sevgilisine evlilik teklifi etti.

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Sürpriz evlilik teklifi! Feyyaz Şerifoğlu spiker sevgilisi Merve Dinçkol’a evlenme teklif etti! Merve Dinçkol gözyaşlarını tutamadı

Yakışıklı oyuncu Capri Adası'ndaki bir mekanda baş başa yemek yediği sevgilisinin önünde bir anda diz çöktü.

Sürpriz evlilik teklifi! Feyyaz Şerifoğlu spiker sevgilisi Merve Dinçkol’a evlenme teklif etti! Merve Dinçkol gözyaşlarını tutamadı

Sevgilisini karşısında o halde görünce şaşkına dönen Dinçkol, "Şaka yapıyorsun" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Sürpriz evlilik teklifi! Feyyaz Şerifoğlu spiker sevgilisi Merve Dinçkol’a evlenme teklif etti! Merve Dinçkol gözyaşlarını tutamadı
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