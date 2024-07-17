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Haberler Galeri Sürpriz yakınlaşma! Şeyma Subaşı aşkla 'Barış'tı mı? Şeyma Subaşı ile Barış Alper Yımaz sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi...
Giriş Tarihi: 17.07.2024 08:26 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 08:32

Sürpriz yakınlaşma! Şeyma Subaşı aşkla 'Barış'tı mı? Şeyma Subaşı ile Barış Alper Yımaz sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi...

Magazin kulislerine bomba gibi düşen aşk iddiası! EURO 2024'teki performansıyla herkesi kendine hayran bırakan futbolcu Barış Alper Yılmaz, tatil için gittiği Bodrum'da çapkınlık peşinde mi? Yakın arkadaşlarıyla lüks bir otelde konaklayan Barış Alper Yılmaz ile Şeyma Subaşı arasında sürpriz yakınlaşma! Bir süredir kalbi boş olan Şeyma Subaşı gönlünü genç futbolcu Barış Alper Yılmaz'a mı kaptırdı?

EVREN ABDULLAHOĞLU
Sürpriz yakınlaşma! Şeyma Subaşı aşkla ’Barış’tı mı? Şeyma Subaşı ile Barış Alper Yımaz sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi...

Şeyma Subaşı ile 24 yaşındaki yıldız futbolcu Barış Alper Yılmaz arasında neler oluyor? Yeni bir aşk bombası mı?

Sürpriz yakınlaşma! Şeyma Subaşı aşkla ’Barış’tı mı? Şeyma Subaşı ile Barış Alper Yımaz sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi...

Magazin kulislerine bu haberle çalkalanıyor!

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Sürpriz yakınlaşma! Şeyma Subaşı aşkla ’Barış’tı mı? Şeyma Subaşı ile Barış Alper Yımaz sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi...

EURO 2024'teki performansıyla herkesi kendine hayran bırakan futbolcu Barış Alper Yılmaz, tatil için gittiği Bodrum'da çapkınlık peşinde mi?

Sürpriz yakınlaşma! Şeyma Subaşı aşkla ’Barış’tı mı? Şeyma Subaşı ile Barış Alper Yımaz sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi...

ŞEYMA İLE DERİN SOHBET!

Sürpriz yakınlaşma! Şeyma Subaşı aşkla ’Barış’tı mı? Şeyma Subaşı ile Barış Alper Yımaz sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi...

Yakın arkadaşlarıyla lüks bir otelde konaklayan Barış Alper Yılmaz, Şeyma Subaşı ile karşılaşarak derin bir sohbete daldı.

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