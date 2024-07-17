Giriş Tarihi: 17.07.2024 08:26
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
08:32
Sürpriz yakınlaşma! Şeyma Subaşı aşkla 'Barış'tı mı? Şeyma Subaşı ile Barış Alper Yımaz sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi...
Magazin kulislerine bomba gibi düşen aşk iddiası! EURO 2024'teki performansıyla herkesi kendine hayran bırakan futbolcu Barış Alper Yılmaz, tatil için gittiği Bodrum'da çapkınlık peşinde mi? Yakın arkadaşlarıyla lüks bir otelde konaklayan Barış Alper Yılmaz ile Şeyma Subaşı arasında sürpriz yakınlaşma! Bir süredir kalbi boş olan Şeyma Subaşı gönlünü genç futbolcu Barış Alper Yılmaz'a mı kaptırdı?