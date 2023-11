Giriş Tarihi: 15.11.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 11:07

Survivor All Star 2024'te büyük deprem! Efsane isim yarışmaya katılamayacağını açıkladı: Suikast girişiminde bulundular!

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor All Star 2024 için geri sayım devam ediyor. Yapımcı Acun Ilıcalı, yarışmaya katılacak isimleri geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından tek tek açıklamıştı. Survivor All Star 2024 kadrosu şekillenirken izleyicileri şoke eden bir gelişme yaşandı. Survivor tarihinin efsane ismi, yarışmaya katılamayacağını açıkladı. Ilıcalı, o ismin gelişini ''Bu sefer zorlu rakipleri karşısında ne yapacağını merak ediyorum'' sözleriyle duyurmuştu. İşte, Survivor All Star 2024'e katılamayacak o yarışmacı…