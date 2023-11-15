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Haberler Galeri Survivor All Star 2024'te büyük deprem! Efsane isim yarışmaya katılamayacağını açıkladı: Suikast girişiminde bulundular!
Giriş Tarihi: 15.11.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 11:07

Survivor All Star 2024'te büyük deprem! Efsane isim yarışmaya katılamayacağını açıkladı: Suikast girişiminde bulundular!

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor All Star 2024 için geri sayım devam ediyor. Yapımcı Acun Ilıcalı, yarışmaya katılacak isimleri geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından tek tek açıklamıştı. Survivor All Star 2024 kadrosu şekillenirken izleyicileri şoke eden bir gelişme yaşandı. Survivor tarihinin efsane ismi, yarışmaya katılamayacağını açıkladı. Ilıcalı, o ismin gelişini ''Bu sefer zorlu rakipleri karşısında ne yapacağını merak ediyorum'' sözleriyle duyurmuştu. İşte, Survivor All Star 2024'e katılamayacak o yarışmacı…

Survivor All Star 2024’te büyük deprem! Efsane isim yarışmaya katılamayacağını açıkladı: Suikast girişiminde bulundular!

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star 2024 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hatırlanacağı üzere programın yapımcısı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile yeni sezonda yarışacak isimleri açıklamıştı. Survivor All Star 2024 kadrosu kısmen netleşirken flaş bir gelişme yaşandı. Yarışmacılardan biri, yeni sezonda yer alamayacağını duyurdu. O isim, Survivor tarihinin en efsane yarışmacıları arasında yer alıyor. İşte, Survivor All Star'a katılamayacak olan o yarışmacı...

Survivor All Star 2024’te büyük deprem! Efsane isim yarışmaya katılamayacağını açıkladı: Suikast girişiminde bulundular!

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor All Star 2024 sezonu için geri sayım devam ediyor. Sevilen yarışmanın MasterChef All Star'ın final yapmasının ardından başlayacağı biliniyor.

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Survivor All Star 2024’te büyük deprem! Efsane isim yarışmaya katılamayacağını açıkladı: Suikast girişiminde bulundular!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak yeni sezonda yarışacak isimleri açıklamıştı.

Survivor All Star 2024’te büyük deprem! Efsane isim yarışmaya katılamayacağını açıkladı: Suikast girişiminde bulundular!

Ilıcalı'nın Survivor'da yarışacağını açıkladığı isimlerden biri Survivor'un yüzü haline gelen Turabi Çamkıran olmuştu.

Survivor All Star 2024’te büyük deprem! Efsane isim yarışmaya katılamayacağını açıkladı: Suikast girişiminde bulundular!

Bu sezon şampiyon olup olmayacağı merak konusu olan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile gündeme oturdu.

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