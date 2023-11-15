Survivor All Star 2024’te büyük deprem! Efsane isim yarışmaya katılamayacağını açıkladı: Suikast girişiminde bulundular!

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star 2024 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hatırlanacağı üzere programın yapımcısı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile yeni sezonda yarışacak isimleri açıklamıştı. Survivor All Star 2024 kadrosu kısmen netleşirken flaş bir gelişme yaşandı. Yarışmacılardan biri, yeni sezonda yer alamayacağını duyurdu. O isim, Survivor tarihinin en efsane yarışmacıları arasında yer alıyor. İşte, Survivor All Star'a katılamayacak olan o yarışmacı...