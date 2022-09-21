Survivor Avatar Atakan ikinci kez baba oluyor! Atakan Arslan ile Serap Korkmaz çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Survivor 2016 şampiyonu olan Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan büyük mutluluğunu sosyal medyadan duyurdu. Avatar Atakan baba oluyor! Survivor'a efendiliği ile damga vuran Avatar Atakan özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Survivor Çağan Atakan Arslan, Serap Korkmaz ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin mutlu evliliklerinden ise Leon Aslan isminde bir oğlu bulunuyor. Çocukluğunun aksine şimdilerde mutlu bir ailesi olan Atakan Arslan son olarak ikinci kez baba olmanın sevincini takipçileri ile paylaşmıştı. Avatar Atakan'ın doğacak bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Çağan Atakan Arslan ile Serap Korkmaz bebeklerinin cinsiyetini patlattıkları balon ile öğrendi. İşte eğlenceli anları...