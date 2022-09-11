Survivor Avatar Atakan’ın mutlu günü! Bu habere en çok Avatar Atakan’ın oğlu Leon Aslan sevindi!

Survivor 2016 şampiyonu olan Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan büyük mutluluğunu sosyal medyadan duyurdu. Avatar Atakan baba oluyor! Survivor'a efendiliği ile damga vuran Avatar Atakan özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Survivor Çağan Atakan Arslan, Serap Korkmaz ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin mutlu evliliklerinden ise Leon Aslan isminde bir oğlu bulunuyor. Çocukluğunun aksine şimdilerde mutlu bir ailesi olan Atakan Arslan ikinci kez baba oluyor. Survivor Avatar Atakan eşinin hamileliğini paylaştığı kareler ile açıkladı ve "Aslan'a kardeş geliyor" dedi. İşte Avatar Atakan'ın oğlu Aslan ve eşi Serap Korkmaz Aslan ile müjdeli haberi verdikleri kareler...