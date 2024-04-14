Giriş Tarihi: 14.04.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 14.04.2024
09:58
Survivor Nagihan Karadere’nin eski kocası bakın kim çıktı! 7 yıl önce boşandığı eşi meğer...
Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor 2024'te mücadele eden ve yarışmanın en iddialı yarışmacılarından biri olan Nagihan Karadere'nin hayatı merak konusu oldu. Fenomen yarışmacının eski kocası bakın kim çıktı. 7 yıl önce boşanan Karadere'nin bir dönem "Kızımı bana göstermiyor" diyerek sitem ettiği eski eşi bakın kim çıktı. İşte Nagihan Karadere'nin eski eşi...