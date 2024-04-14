Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Survivor Nagihan Karadere’nin eski kocası bakın kim çıktı! 7 yıl önce boşandığı eşi meğer...
Giriş Tarihi: 14.04.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 09:58

Survivor Nagihan Karadere’nin eski kocası bakın kim çıktı! 7 yıl önce boşandığı eşi meğer...

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor 2024'te mücadele eden ve yarışmanın en iddialı yarışmacılarından biri olan Nagihan Karadere'nin hayatı merak konusu oldu. Fenomen yarışmacının eski kocası bakın kim çıktı. 7 yıl önce boşanan Karadere'nin bir dönem "Kızımı bana göstermiyor" diyerek sitem ettiği eski eşi bakın kim çıktı. İşte Nagihan Karadere'nin eski eşi...

Survivor Nagihan Karadere’nin eski kocası bakın kim çıktı! 7 yıl önce boşandığı eşi meğer...

Survivor 2024'te mücadele eden ve yarışmanın en iddialı yarışmacılarından biri olan Nagihan Karadere'nin hayatı merak konusu oldu.

Survivor Nagihan Karadere’nin eski kocası bakın kim çıktı! 7 yıl önce boşandığı eşi meğer...

7 yıl önce boşanan Karadere'nin bir dönem "Kızımı bana göstermiyor" diyerek sitem ettiği eski eşi bakın kim çıktı. İşte Nagihan Karadere'nin eski eşi...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor Nagihan Karadere’nin eski kocası bakın kim çıktı! 7 yıl önce boşandığı eşi meğer...

2022 yılında yarıştığı dönem kızı Ece Avren'i göremediği için gözyaşlarına boğulan ve "Babası bilerek yapıyor" ifadelerini kullanan Karadere'nin özellikle eski eşi merak edildi.

Survivor Nagihan Karadere’nin eski kocası bakın kim çıktı! 7 yıl önce boşandığı eşi meğer...

Fenomen ismin eski eşini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Survivor Nagihan Karadere’nin eski kocası bakın kim çıktı! 7 yıl önce boşandığı eşi meğer...

NAGİHAN KARADERE - UĞUR GÖKÇE

SON DAKİKA