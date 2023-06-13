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Haberler Galeri Survivor Özgür Tetik’in eşi kaslı vücuduyla mest etti! Görenler bir daha bakıyor
Giriş Tarihi: 13.06.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 12:28

Survivor Özgür Tetik’in eşi kaslı vücuduyla mest etti! Görenler bir daha bakıyor

Büyük heyecanın yaşandığı Survivor'da büyük finale artık sayılı günler kaldı. Survivor 2023'te finale kalan iki isminden birisi Özgür Tetik oldu. Sportmen yapısıyla parkurlarda rakiplerine üstünlük kuran Özgür, ekranlarda olduğu gibi yaşantısıyla da ilgi odağı oldu. Peki Survivor Özgür Tetik'in eşi bakın kim çıktı? Özgür Tetik'in eşi kaslı vücuduyla görenleri mest etti. Görenler bir daha bakıyor.

Survivor Özgür Tetik’in eşi kaslı vücuduyla mest etti! Görenler bir daha bakıyor

Özgür Tetik, Survivor 2023'de şampiyonluğun en önemli adaylarından birisi olarak dikkat çekiyor. Survivor'da finale bir adım kala yarı final mücadelesi veren isimlerden birisi de Özgür oldu. Parkurlardaki başarısını özel hayatındaki spor hayatına borçlu olan Özgür, küçük yaşlardan itibaren spora olan ilgisiyle tanınıyor.

Survivor Özgür Tetik’in eşi kaslı vücuduyla mest etti! Görenler bir daha bakıyor

PEKİ SURVİVOR ÖZGÜR KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Uzun süre amatör liglerde Basketbol oynadıktan sonra 1993 yılında kuvvet antrenörlüğü yapmaya başlayan Özgür, 2002 senesinde triathlon ile tanıştı ve olimpik triathlon branşında yarıştı. Peki Survivor Özgür kaç yaşında ve nereli? İşte, Survivor Özgür'ün hayatı…

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Survivor Özgür Tetik’in eşi kaslı vücuduyla mest etti! Görenler bir daha bakıyor

SURVİVOR ÖZGÜR TETİK KİMDİR?

Survivor Özgür 1975 yılında Yalova'da doğmuştur. 47 yaşındaki yarışmacı küçük yaşlardan itibaren basketbola olan ilgisiyle biliniyor.

Survivor Özgür Tetik’in eşi kaslı vücuduyla mest etti! Görenler bir daha bakıyor

Uzun yıllar amatör ligde basketbol oynayan yarışmacı sporun her dalına ilgi duyuyor. 1993 yılında kuvvet antrenörlüğü eğitimi alan Özgür, eğitiminin ardından 2000'li yıllara kadar hem sporculuk hem de antrenörlük yapmıştır.

Survivor Özgür Tetik’in eşi kaslı vücuduyla mest etti! Görenler bir daha bakıyor

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Özgür, yaptığı antrenman videolarını Instagram'da paylaşmaktadır.

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