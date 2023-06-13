Survivor Özgür Tetik’in eşi kaslı vücuduyla mest etti! Görenler bir daha bakıyor

Özgür Tetik, Survivor 2023'de şampiyonluğun en önemli adaylarından birisi olarak dikkat çekiyor. Survivor'da finale bir adım kala yarı final mücadelesi veren isimlerden birisi de Özgür oldu. Parkurlardaki başarısını özel hayatındaki spor hayatına borçlu olan Özgür, küçük yaşlardan itibaren spora olan ilgisiyle tanınıyor.