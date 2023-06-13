Giriş Tarihi: 13.06.2023 11:54
Güncelleme Tarihi: 13.06.2023
12:28
Survivor Özgür Tetik’in eşi kaslı vücuduyla mest etti! Görenler bir daha bakıyor
Büyük heyecanın yaşandığı Survivor'da büyük finale artık sayılı günler kaldı. Survivor 2023'te finale kalan iki isminden birisi Özgür Tetik oldu. Sportmen yapısıyla parkurlarda rakiplerine üstünlük kuran Özgür, ekranlarda olduğu gibi yaşantısıyla da ilgi odağı oldu. Peki Survivor Özgür Tetik'in eşi bakın kim çıktı? Özgür Tetik'in eşi kaslı vücuduyla görenleri mest etti. Görenler bir daha bakıyor.