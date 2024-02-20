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Haberler Galeri Survivor Turabi yoğun bakıma alındı! "Bir Survivor'dan çıktık şimdi diğerine"
Giriş Tarihi: 20.02.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 11:00

Survivor Turabi yoğun bakıma alındı! "Bir Survivor'dan çıktık şimdi diğerine"

Survivor All Star 2024 iddialı kadrosu ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Özellikle Turbo Turabi, yarışmada yer alacağını açıklaması ile sosyal medyada oldukça çok konuşulmuştu. Acun Ilıcalı'nın kadroyu resmi olarak açıklamasıyla yarışmaya dahil olan Turabi Çamkıran ilk günden beri iddialı lafları ve performansıyla adından söz ettiriyordu. Ancak talihsiz sakatlıklar yaşayan Turabi yarışmadan çekilmişti. Turabi son olarak sevenlerini korkuttu. Hastaneye giden Turabi, yoğun bakıma alındığını söyledi.

Survivor Turabi yoğun bakıma alındı! Bir Survivor’dan çıktık şimdi diğerine

Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünde iddialı bir başlangıç yapan Survivor All Star 2024'de Turabi Çamkıran rüzgarları esiyordu, talihsiz sakatlıklar yaşayan Survivor Şampiyonu yarışmaya veda etmek durumunda kalmıştı.

Survivor Turabi yoğun bakıma alındı! Bir Survivor’dan çıktık şimdi diğerine

ACUN ILICALI AÇIKLAMIŞTI!

Turabi Survivor All Star 2024'de iddialı bir başlangıç yapmıştı. Ancak yarışma süresince üst üste yaşadığı sakatlıklar neticesinde yarışmakta zorlanmaya başlayınca Turabi'nin çekilme kararını konseyde Acun Ilıcalı açıklamıştı.

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Survivor Turabi yoğun bakıma alındı! Bir Survivor’dan çıktık şimdi diğerine

Yarışmadan sağlık sorunları nedeniyle diskalifiye edilen Turabi, son paylaşımıyla hayranlarını korkuttu. Hastaneye giden Turabi, yoğun bakıma alındığını söyledi.

Survivor Turabi yoğun bakıma alındı! Bir Survivor’dan çıktık şimdi diğerine

Sağlık durumu merak konusu olan 36 yaşındaki sporcu, Instagram hesabından sedye üzerinden tetkik yapılırken çekilen bir fotoğrafını yayınladı.

Survivor Turabi yoğun bakıma alındı! Bir Survivor’dan çıktık şimdi diğerine

Turabi, "Kırık, çıkık için geldik yoğun bakıma alındık! Ağır enfeksiyon kapmışım. Ciğer iflas etmek üzereymiş. Her zaman 'İnşallah Rabbim reality TV show'da ölmeyi nasip eder bana' diyordum. Az kalsın dileğim gerçekleşiyormuş. Bir Survivor'dan çıktık, şimdi diğerine. Bakalım bundan çıkabilecek miyiz? Doktor 'Survivor'da incinmişsin' dedi. İnşallah 2-3 haftaya düzeltecekler" ifadelerini kullandı.

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