Giriş Tarihi: 20.02.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
11:00
Survivor Turabi yoğun bakıma alındı! "Bir Survivor'dan çıktık şimdi diğerine"
Survivor All Star 2024 iddialı kadrosu ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Özellikle Turbo Turabi, yarışmada yer alacağını açıklaması ile sosyal medyada oldukça çok konuşulmuştu. Acun Ilıcalı'nın kadroyu resmi olarak açıklamasıyla yarışmaya dahil olan Turabi Çamkıran ilk günden beri iddialı lafları ve performansıyla adından söz ettiriyordu. Ancak talihsiz sakatlıklar yaşayan Turabi yarışmadan çekilmişti. Turabi son olarak sevenlerini korkuttu. Hastaneye giden Turabi, yoğun bakıma alındığını söyledi.