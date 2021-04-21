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Haberler Galeri Survivor'da dün kim elendi, kim gitti? 20 Nisan 2021 14. hafta SMS oy sıralaması ile Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu! Şok eleme, kimse beklemiyordu
Giriş Tarihi: 20.04.2021 22:44 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 18:01

'da dün kim elendi, kim gitti? 20 Nisan 2021 14. hafta SMS oy sıralaması ile Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu! Şok eleme, kimse beklemiyordu

yapımcılığı ve hakemliğinde ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan yarışmasının 2021 sezonu son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında iletişim ödülü oyunu ve eleme konseyi heyecanına sahne oldu. Aylardır 'te zorlu parkurlarda mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımlarından birisi kıyasıya mücadelenin ardından kazanan takım oldu. Öte yandan Survivor ve 'nın bulunduğu eleme potasındaki yarışmacılardan birisi, son dakika 14. Hafta SMS oy sıralamasına göre adaya veda edecek. Bu bilgilerle yarışmanın takipçileri , kim gitti - İletişim ödülünü hangi takım kazandı? sorularıyla bilgi edinmeye çalışıyor. TV8 ile son dakika Survivor'da kim elendi? sorusu yanıtları ve 14. Hafta SMS oy sıralaması sonuçları.

Son Dakika! Survivor’da kim elendi? 20 Nisan SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İletişim ödülünü kazanan takım

"'da kim elendi?" sorusu her hafta yarışmanın takipçileri tarafından merak edilerek araştırılıyor. ekranlarında hakemliği ve yapımcılığında uzun yıllardır yayınlanan yarışmanın 2021 sezonunda kıyasıya mücadele sürerken geçtiğimiz hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunu ve ada konseyleri sonucunda ünlüler ve gönüllüler takımlarından Survivor ve eleme potasına girmişti. Bugünkü eleme konseyinde son dakika Survivor 14. Hafta SMS oy sıralaması sonucuna göre bir kişi adaya veda eden isim olacak. Yarışmayı izleyenler ile , kim gitti? sorusuna yoğun olarak cevap aramaya başladı.

SON DAKİKA - SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? 14. HAFTA SMS SONUÇLARI

TV8 ile 20 Nisan Salı günü ekranlara gelen Survivor 2021 son bölüm detayları, Survivor'da elenen isim, iletişim ödülünü kazanan ve son dakika 14. Hafta SMS oy sıralaması ile eleme konseyi detayları şöyle;

Son Dakika! Survivor’da kim elendi? 20 Nisan SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İletişim ödülünü kazanan takım

SURVIVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

2021 son bölümde aylarca ailelerin uzakta psikolojik ve fiziksel zorluklar altında mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları kendileri için oldukça önemli olan bir iletişim oyununda daha karşı karşıya geldi.

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Son Dakika! Survivor’da kim elendi? 20 Nisan SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İletişim ödülünü kazanan takım

Ünlüler takımının sayıca üstünlük kurduğu iletişim oyununda 10. sayıya en önce ulaşan ünlüler takımı WhatsApp üzerinden sevdikleriyle görüşmeye hak kazandı.

Son Dakika! Survivor’da kim elendi? 20 Nisan SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İletişim ödülünü kazanan takım

SURVIVOR SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

20 Nisan Salı günü ekranlara gelen 2021 son bölümde Cumhuriyeti'nde moderatörlüğünde yapılan eleme konseyinde noter onaylı 14. Hafta SMS oy sırlaması sonuçlarına göre en fazla SMS oyu alan yarışmacılar takımlarının SMS birincisi olarak seçildi. Buna göre gönüllüler takımından Steven, SMS birincisi olarak açıklandı. Ünlüler takımının SMS oylaması birincisi ise Sergen oldu.

Son Dakika! Survivor’da kim elendi? 20 Nisan SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İletişim ödülünü kazanan takım

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

dokunulmazlık oyunları ve ada konseylerinde yapılan oylamalar sonucunda ünlüler ve gönüllüler takımlarında seçilen eleme adayları şöyle;

  • DORA (Gönüllüler Takımı)
  • İLAYDA (Ünlüler Takımı)
  • REŞAT (Gönüllüler Takımı)
  • İSMAİL (Ünlüler Takımı)

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