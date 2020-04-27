Survivor'un favorilerinden Aycan Yanaç kimdir? Acun Ilıcalı'nın Aycan Yanaç hakkında söyledikleri olay oldu!

Türkiye'nin en çok dikkat çeken yarışmaları arasında yer alan Survivor, TV8 ekranlarında tüm heyecanı ile devam ediyor. Eleme adaylarının belirlendiği, çeşitli ödüllerin verildiği yarışmada, konuşmaları ve performansları ile yarışmacılar da adlarından söz ettiriyor. Bu yarışmacılar arasında fiziği ve yeteneği ile dikkat çeken Ayacan Yanaç yer alıyor. Peki, Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç kimdir, nereli ve kaç yaşında?

SURVİVOR AYCAN YANAÇ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Aycan Yanaç 21 Kasım 1998 doğumlu şu anda 1. FC Nürnberg II için Alman "Frauen Landesliga Nord - Bayern" (Bayanlar Ligi Kuzey - Bavyera) 'nda oynayan bir Türk-Alman kadın futboludur.