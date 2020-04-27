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'un favorilerinden Aycan Yanaç kimdir? Acun Ilıcalı'nın Aycan Yanaç hakkında söyledikleri olay oldu!

Aycan Yanaç hakkında flaş ifadeler! Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok dikkat çeken yarışmaları arasında yer alan 'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmacıların ter döktüğü parkurlar ve yarışmada verilen ödüllerin yanı sıra, performansları ile takdir toplayan yarışmacıların yaptığı konuşmacılar da izleyenlerin ilgisini çekiyor. Bu yarışmacılar arasında Aycan Yanaç da yer alıyor. Programı izleyenler ya da izlemeye sonradan başlayanlar Aycan Yanaç kimdir, nereli ve kaç yaşındadır sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, Aycan Yanaç gerçek mesleği ne ve Survivor Aycan kaç yaşında? Haberimizde, favori yarışmacı Aycan Yanaç hakkında bilgiler yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 27.04.2020 17:56 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 17:56
Survivor'un favorilerinden Aycan Yanaç kimdir? Acun Ilıcalı'nın Aycan Yanaç hakkında söyledikleri olay oldu!

Türkiye'nin en çok dikkat çeken yarışmaları arasında yer alan , TV8 ekranlarında tüm heyecanı ile devam ediyor. Eleme adaylarının belirlendiği, çeşitli ödüllerin verildiği yarışmada, konuşmaları ve performansları ile yarışmacılar da adlarından söz ettiriyor. Bu yarışmacılar arasında fiziği ve yeteneği ile dikkat çeken Ayacan Yanaç yer alıyor. Peki, Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç kimdir, nereli ve kaç yaşında?

SURVİVOR AYCAN YANAÇ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Aycan Yanaç 21 Kasım 1998 doğumlu şu anda 1. FC Nürnberg II için Alman "Frauen Landesliga Nord - Bayern" (Bayanlar Ligi Kuzey - Bavyera) 'nda oynayan bir Türk-Alman kadın futboludur.

Survivor'un favorilerinden Aycan Yanaç kimdir? Acun Ilıcalı'nın Aycan Yanaç hakkında söyledikleri olay oldu!

Türkiye kadın U-19 milli takımında oynadı ve şu anda Türkiye kadın milli takımının bir üyesi

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Survivor'un favorilerinden Aycan Yanaç kimdir? Acun Ilıcalı'nın Aycan Yanaç hakkında söyledikleri olay oldu!

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 tarihinde Almanya'nın Nürnberg kentinde, Göçmen anne ve babadan dünyaya geldi.

Survivor'un favorilerinden Aycan Yanaç kimdir? Acun Ilıcalı'nın Aycan Yanaç hakkında söyledikleri olay oldu!

Yanac ileri pozisyonda oynuyor. Temmuz 2015'te Yanac, 1. FC Nürnberg'den Frauen-Regionalliga Süd'de (Güney Kadınlar Bölgesel Ligi) oynayan SpVgg Greuther Fürth kulübüne transfer oldu.

2014–15 ve 2015–16 sezonlarında on bir maç oynadı ve üç gol attı. Aynı yılın Aralık ayında önceki kulübüne geri döndü. Şu anda 1. FC Nürnberg II ile birlikte "Frauen Landesliga Nord - Bayern" (Bayanlar Ligi Kuzey - Bavyera) 'da oynuyor.

Survivor'un favorilerinden Aycan Yanaç kimdir? Acun Ilıcalı'nın Aycan Yanaç hakkında söyledikleri olay oldu!

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı

Survivor'un favorilerinden Aycan Yanaç kimdir? Acun Ilıcalı'nın Aycan Yanaç hakkında söyledikleri olay oldu!

7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı

Survivor'un favorilerinden Aycan Yanaç kimdir? Acun Ilıcalı'nın Aycan Yanaç hakkında söyledikleri olay oldu!
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