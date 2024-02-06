Taha Duymaz'ın acılı annesi Meryem Duymaz'dan yürek yakan sözler! "Bir yıl geçti ama dün gibi"

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan ve yaptığı yemeklerin tariflerini sosyal medyada paylaşan Taha Duymaz, kısa sürede milyonlarca insanın sevgisini kazanmıştı. Sosyal medyada fenomen haline gelen ve görüntülerini milyonlarca insan izleyen 19 yaşındaki Duymaz, Kahramanmaraş merkezli depremlere kardeşleri Umut ve Melek ile birlikte Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalanmıştı. Depremin 12. gününde Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.