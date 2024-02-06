Giriş Tarihi: 06.02.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
09:58
Taha Duymaz'ın acılı annesi Meryem Duymaz'dan yürek yakan sözler! "Bir yıl geçti ama dün gibi"
Çektiği yemek videoları ile ünlenen genç fenomen Taha Duymaz, Asrın felaketi ile sarsılan Hatay'da enkaz altında kalmıştı. Depremin 12. gününde Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. 19 yaşında hayata veda eden Taha Duymaz'ın ölümü, sevenlerini yasa boğmuştu. Depremin üzerinden tam 1 yıl geçti ama Taha Duymaz'ın annesi, evlatlarının acısını bir nebze unutabilmiş değil. Taha'nın acılı annesi Meryem Duymaz'ın sözleri, yürekleri yaktı.