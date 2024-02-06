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Haberler Galeri Taha Duymaz'ın acılı annesi Meryem Duymaz'dan yürek yakan sözler! "Bir yıl geçti ama dün gibi"
Giriş Tarihi: 06.02.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 09:58

Taha Duymaz'ın acılı annesi Meryem Duymaz'dan yürek yakan sözler! "Bir yıl geçti ama dün gibi"

Çektiği yemek videoları ile ünlenen genç fenomen Taha Duymaz, Asrın felaketi ile sarsılan Hatay'da enkaz altında kalmıştı. Depremin 12. gününde Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. 19 yaşında hayata veda eden Taha Duymaz'ın ölümü, sevenlerini yasa boğmuştu. Depremin üzerinden tam 1 yıl geçti ama Taha Duymaz'ın annesi, evlatlarının acısını bir nebze unutabilmiş değil. Taha'nın acılı annesi Meryem Duymaz'ın sözleri, yürekleri yaktı.

Taha Duymaz’ın acılı annesi Meryem Duymaz’dan yürek yakan sözler! Bir yıl geçti ama dün gibi

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan ve yaptığı yemeklerin tariflerini sosyal medyada paylaşan Taha Duymaz, kısa sürede milyonlarca insanın sevgisini kazanmıştı. Sosyal medyada fenomen haline gelen ve görüntülerini milyonlarca insan izleyen 19 yaşındaki Duymaz, Kahramanmaraş merkezli depremlere kardeşleri Umut ve Melek ile birlikte Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalanmıştı. Depremin 12. gününde Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Taha Duymaz’ın acılı annesi Meryem Duymaz’dan yürek yakan sözler! Bir yıl geçti ama dün gibi

19 yaşındaki genç fenomenin ölümü ise ailesi ve sevenlerini yasa boğmuştu.

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Taha Duymaz’ın acılı annesi Meryem Duymaz’dan yürek yakan sözler! Bir yıl geçti ama dün gibi

Depreme Antakya ilçesinde yaşayan halasının evinde yakalanarak hayatlarını kaybeden Taha Duymaz ve 2 kardeşi, Güveççi Mahallesi'nde defnedilmişti.

Taha Duymaz’ın acılı annesi Meryem Duymaz’dan yürek yakan sözler! Bir yıl geçti ama dün gibi

Asrın felaketinde 2 kardeşiyle birlikte hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın annesi, evlatlarının acısını bir nebze unutabilmiş değil.

Taha Duymaz’ın acılı annesi Meryem Duymaz’dan yürek yakan sözler! Bir yıl geçti ama dün gibi

Acılı anne Meryem Duymaz, evlatlarının ısrarlarına rağmen depremden bu yana Taha'nın mutfağından başka bir yerde uyuyamıyor.

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