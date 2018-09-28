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hakkında bir taciz iddiası daha

Giriş Tarihi: 28.09.2018 19:54 Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 19:57
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hakkında bir taciz iddiası daha
Talat Bulut hakkında bir taciz iddiası daha

Oyuncu hakkında dizi setinde kostüm asistanını taciz ettiği iddiasıyla suçlanan fakat yeterli delil elde edilemediği için 'takipsizlik' kararı verilen Talat Bulut hakkında bir taciz iddiası daha gündeme geldi.

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hakkında bir taciz iddiası daha
Talat Bulut hakkında bir taciz iddiası daha

Bir televizyon programının ihbar hattına gelen mesaj, herkesi şoke etti.

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hakkında bir taciz iddiası daha
Talat Bulut hakkında bir taciz iddiası daha

Programın sunucusu Ece Erken'in canlı yayında okuduğu mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Merhabalar Ece ve Bircan Hanım. 5-6 sene önce bir alışveriş merkezine mağaza projelendirmesi için giden kız kardeşimi sözle taciz etmiş. Hatta ertesi gün tekrar aynı mağazaya giderek yine aynı davranışlarına devam etmiş. Kardeşimin işi bitene kadar civarda oyalanmış. Otoparka indiğinde de arkasından koşarak taciz etmiştir. Koşmak abartılı diye düşünmeyin. Gerçekten durum böyle. Kardeşim korkuyla bunları dile getirmişti. Şimdi bunlar nasıl ispatlanabilir ki? Umarım bir şey olur. Bir şahit bir kayıt bulunur da cezasını çeker"

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hakkında bir taciz iddiası daha
Talat Bulut hakkında bir taciz iddiası daha
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hakkında bir taciz iddiası daha
Talat Bulut hakkında bir taciz iddiası daha
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hakkında bir taciz iddiası daha
Talat Bulut hakkında bir taciz iddiası daha
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hakkında bir taciz iddiası daha
Talat Bulut hakkında bir taciz iddiası daha
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