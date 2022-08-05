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Haberler Galeri Talihsiz kaza! Keman çalarken dans etmeye çalışan Yıldız Asyalı sahnede fena düştü!
Giriş Tarihi: 05.08.2022 13:48 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 13:54

Talihsiz kaza! Keman çalarken dans etmeye çalışan Yıldız Asyalı sahnede fena düştü!

Bir dönem yer aldığı dizilerle adından söz ettiren Yıldız Asyalı artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Eyvah Kızım Büyüdü dizisi ile yıldızı parlayan güzel oyuncu sonrasında yaptığı çocuk programı ile "Yıldız Abla" olarak anılmıştı. Hayat Bilgisi'nin Rüya'sı olarak hafızalara kazınan Yıldız Asyalı şimdilerde ekranlardan uzak. Arda Kural ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Yıldız Asyalı, önceki akşam talihsiz bir kaza yaşadı. Sahne aldığı mekanda keman çalarak dans etmek isteyen Yıldız Asyalı, yere kapaklandı. O anları sosyal medya hesabından paylaşarak kendisini tiye alan Asyalı, "İki şekil yapayım derken monitörü de yedim" dedi.

Talihsiz kaza! Keman çalarken dans etmeye çalışan Yıldız Asyalı sahnede fena düştü!

Sahne aldığı mekanda keman çalarak dans etmek isteyen Yıldız Asyalı, yere kapaklandı. O anları sosyal medya hesabından paylaşarak kendisini tiye alan Asyalı, "İki şekil yapayım derken monitörü de yedim" dedi.

Talihsiz kaza! Keman çalarken dans etmeye çalışan Yıldız Asyalı sahnede fena düştü!

Eyvah Babam, Hayat Bilgisi, Eyvah Kızım Büyüdü dizileriyle ünlenen ve bunların yanı sıra bir dönem Arda Kural ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Yıldız Asyalı, önceki akşam talihsiz bir kaza yaşadı.

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Talihsiz kaza! Keman çalarken dans etmeye çalışan Yıldız Asyalı sahnede fena düştü!

Oyunculuğa ara vererek keman çalmaya başlayan Asyalı, sahne aldığı mekanda yere kapaklandı.

Talihsiz kaza! Keman çalarken dans etmeye çalışan Yıldız Asyalı sahnede fena düştü!

Yıldız Asyalı'nın zor anları… Keman çalarken birden yere düştü! İşte o anlar | Video

Talihsiz kaza! Keman çalarken dans etmeye çalışan Yıldız Asyalı sahnede fena düştü!

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Keman çalıp dans etmeye çalışan Yıldız Asyalı, sahnede bastığı monitörün düşmesiyle yere kapaklandı.

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