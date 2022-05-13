Giriş Tarihi: 13.05.2022 16:01
Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
16:25
Tam bir afet oldu! Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün büyüdü de evleniyor! Doktor sevgilisine 'Evet' dedi!
Bir dönemin çocuk oyuncularından Yağmur Ün müjdeli haberi verdi. Yıllar içindeki değişimi ile ilgi odağı olan Alemin Kıralı'nın Ahsen'i sosyal medyaya damga vurmuştu. Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Ahsen'i canlandıran Yağmur Ün geçen yıllarda güzelliğine güzellik kattı. Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Yağmur Ün paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Genç oyuncu Yağmur Ün'ün Instagram hallerine 'Tam bir afet oldu', 'Bu nasıl güzellik' yorumları yağıyor. Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün verdiği dekolteli pozları ile adından söz ettiriyor. 26 yaşındaki Yağmur Ün son olarak doktor sevgilisinden aldığı evlilik teklifine 'Evet' yanıtını verdiğini sosyal medyadan paylaştığı aşk pozu ile duyurdu. İşte dekolteli seçimleri ile dikkatleri üzerine çeken Alemin Kıralı'nda Ahsen'i Yağmur Ün'ün sevgilisi...