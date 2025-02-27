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Haberler Galeri Tam bir kız babası! Oyuncu Berk Oktay'ın Milena'ya olan düşkünlüğü kalpleri yumuşattı... 'Evden çıkasım gelmiyor'
Giriş Tarihi: 27.02.2025 11:50 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 11:54

Tam bir kız babası! Oyuncu Berk Oktay'ın Milena'ya olan düşkünlüğü kalpleri yumuşattı... 'Evden çıkasım gelmiyor'

Yıllar önce aynı projede rol alan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, ortak arkadaşları sayesinde tekrar bir araya gelip mutluluğa 'evet' demişlerdi. 2022 yılında nikah masasına oturan çiftin, Mayıs ayında Milena adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. İlk anne-baba olma heyecanını yaşayan Atiksoy ve Oktay, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Tam bir kız babası olan ünlü oyuncu Oktay, son olarak kızına olan düşkünlüğünü dile getirerek adeta kalpleri yumuşattı...

Tam bir kız babası! Oyuncu Berk Oktay’ın Milena’ya olan düşkünlüğü kalpleri yumuşattı... ’Evden çıkasım gelmiyor’

"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girmişti.

Tam bir kız babası! Oyuncu Berk Oktay’ın Milena’ya olan düşkünlüğü kalpleri yumuşattı... ’Evden çıkasım gelmiyor’

Ünlü çift mutluluklarını 21 Mayıs'ta kucaklarına aldıkları bebekleri Mira Milena ile taçlandırdı.

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Tam bir kız babası! Oyuncu Berk Oktay’ın Milena’ya olan düşkünlüğü kalpleri yumuşattı... ’Evden çıkasım gelmiyor’

Anne ve baba olmanın tatlı telaşını yaşayan ünlü çift, kızları ile sık sık paylaşım yapıyor.

Tam bir kız babası! Oyuncu Berk Oktay’ın Milena’ya olan düşkünlüğü kalpleri yumuşattı... ’Evden çıkasım gelmiyor’

TAM BİR KIZ BABASI!

İlk babalık heyecanını yaşayan Oktay, son olarak gazeteciler tarafından görüntülendi. Muhabirlere 9 aylık kızı Mira Milena ile bir anısını anlatan Oktay, yüzlerde tebessüm bıraktı.

Tam bir kız babası! Oyuncu Berk Oktay’ın Milena’ya olan düşkünlüğü kalpleri yumuşattı... ’Evden çıkasım gelmiyor’

'BABA GİTME'

Kızına olan düşünlüğü ile bilinen başarılı oyuncu, "Evden çıkarken montumu işaret edip adeta 'Baba gitme' ya da 'Beni de götür' demek istiyor. Böyle yapınca gerçekten evden çıkasım gelmiyor" dedi.

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