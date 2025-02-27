Giriş Tarihi: 27.02.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
11:54
Tam bir kız babası! Oyuncu Berk Oktay'ın Milena'ya olan düşkünlüğü kalpleri yumuşattı... 'Evden çıkasım gelmiyor'
Yıllar önce aynı projede rol alan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, ortak arkadaşları sayesinde tekrar bir araya gelip mutluluğa 'evet' demişlerdi. 2022 yılında nikah masasına oturan çiftin, Mayıs ayında Milena adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. İlk anne-baba olma heyecanını yaşayan Atiksoy ve Oktay, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Tam bir kız babası olan ünlü oyuncu Oktay, son olarak kızına olan düşkünlüğünü dile getirerek adeta kalpleri yumuşattı...