Tamer Karadağlı 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız’dan ayrıldı mı? O hamleler gerçeği ele verdi!

"ADINI ÇOK DUYACAKSINIZ"

Aşk haberleri çıkmadan önce Iraz Yıldız ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan oyuncu, "Geleceğin starı Iraz Yıldız'la Antalya'da çok güldük. Müthiş bir yetenek. Adını çok duyacaksınız" mesajını yazmıştı.