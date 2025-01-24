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Haberler Galeri Tamer Karadağlı’nın ilk göz ağrısı büyüdü! 18 yaşındaki kızı Zeyno Karadağlı şimdi çok yetenekli bir piyanist! Hem yeteneği hem de güzelliğiyle hayran bıraktı
Giriş Tarihi: 24.01.2025 14:35 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 14:52

Tamer Karadağlı’nın ilk göz ağrısı büyüdü! 18 yaşındaki kızı Zeyno Karadağlı şimdi çok yetenekli bir piyanist! Hem yeteneği hem de güzelliğiyle hayran bıraktı

Usta oyuncu Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın minik kızı Zeyno büyüdü. 18 yaşındaki Zeyno Karadağlı'nın son hali görenler hayran kaldı. Değişimiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Zeyno Karadağlı anne babası gibi sanata yöneldi. İşte, Zeyno Karadağlı'nın son hali….

Tamer Karadağlı’nın ilk göz ağrısı büyüdü! 18 yaşındaki kızı Zeyno Karadağlı şimdi çok yetenekli bir piyanist! Hem yeteneği hem de güzelliğiyle hayran bıraktı

Yer aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren Tamer Karadağlı şimdilerde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü görevini yürütüyor. Sosyal medyanın merak edilen isimlerinden olan Tamer Karadağlı'nın özel hayatı da hayranlarının markajında...

Tamer Karadağlı’nın ilk göz ağrısı büyüdü! 18 yaşındaki kızı Zeyno Karadağlı şimdi çok yetenekli bir piyanist! Hem yeteneği hem de güzelliğiyle hayran bıraktı

Geçtiğimiz aylarda 18 yaşına basan kızı Zeyno Karadağlı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı nostalji kare ile kutlayan Tamer Karadağlı'ya beğeni yağmıştı.

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Tamer Karadağlı’nın ilk göz ağrısı büyüdü! 18 yaşındaki kızı Zeyno Karadağlı şimdi çok yetenekli bir piyanist! Hem yeteneği hem de güzelliğiyle hayran bıraktı

Tamer Karadağlı'nın oyuncu Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız.

Tamer Karadağlı’nın ilk göz ağrısı büyüdü! 18 yaşındaki kızı Zeyno Karadağlı şimdi çok yetenekli bir piyanist! Hem yeteneği hem de güzelliğiyle hayran bıraktı

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun son hali takipçileri ikiye böldü.

Tamer Karadağlı’nın ilk göz ağrısı büyüdü! 18 yaşındaki kızı Zeyno Karadağlı şimdi çok yetenekli bir piyanist! Hem yeteneği hem de güzelliğiyle hayran bıraktı

Kimi Zeyno'yu babası Tamer Karadağlı'ya benzetirken kimileri de 'büyüdükçe annesinin kopyası' olmuş yorumunda bulundu.

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