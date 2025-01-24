Giriş Tarihi: 24.01.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
14:52
Tamer Karadağlı’nın ilk göz ağrısı büyüdü! 18 yaşındaki kızı Zeyno Karadağlı şimdi çok yetenekli bir piyanist! Hem yeteneği hem de güzelliğiyle hayran bıraktı
Usta oyuncu Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın minik kızı Zeyno büyüdü. 18 yaşındaki Zeyno Karadağlı'nın son hali görenler hayran kaldı. Değişimiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Zeyno Karadağlı anne babası gibi sanata yöneldi. İşte, Zeyno Karadağlı'nın son hali….